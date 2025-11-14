-

La icónica banda de rock guatemalteco, elClubo celebra sus 20 años de trayectoria con la esperada Gira Dos Décadas de Rock, confirmando un concierto en Santa Cruz del Quiché para el sábado 22 de noviembre. Si buscas revivir la nostalgia y corear los éxitos de la banda, las entradas ya están disponibles en preventa para este show de aniversario que promete ser una noche inolvidable, sumándose a otras fechas clave como la de la Ciudad de Guatemala.

Si aún no tienes planes para el sábado 22 de noviembre, esta puede ser la ocasión perfecta para disfrutar de una noche llena de energía, nostalgia y buen rock nacional.





Gira 20 años de elClubo: Fechas, precios y detalles del concierto. (Foto: Cortesía/elClubo)

La reconocida banda guatemalteca elClubo llegará al Salón de la Hermandad de Santa Elena de la Cruz, en Santa Cruz del Quiché, Quiché, como parte de su gira Dos Décadas de Rock'n'Roll, una celebración por sus 20 años de trayectoria musical, según dieron a conocer por medio de sus redes sociales.





El concierto está programado para las 8:00 de la noche y las entradas ya están disponibles en www.elclubo.shop, con precios de Q100 en preventa y Q150 en taquilla el día del evento. Se espera la presencia de seguidores de distintos puntos del departamento, deseosos de corear los temas que han marcado a toda una generación.





Rock guatemalteco: elClubo anuncia show inolvidable en Quiché.

Durante una conferencia en el café-bar Pana Rock, en Panajachel, la banda anunció que esta gira también incluirá presentaciones en San Marcos y Quetzaltenango con fechas pendientes de confirmar, además de un concierto previo en la Alianza Francesa de la ciudad de Guatemala, el próximo 8 de noviembre.

Su historia

ElClubo nació el 31 de octubre de 2005, consolidándose rápidamente como una de las agrupaciones más importantes del rock guatemalteco. Su primera alineación estuvo conformada por Rodrigo el "Canche" Zarco, Martín "Pike" Bellamy, Felipe Figueroa y Steven Potter, quienes debutaron con la gira Bienvenidos a El Clubo, que los catapultó a la escena nacional.





elClubo en Quiché: ¿Cómo conseguir entradas para el 22 de noviembre?

Actualmente, la banda está integrada por Rodrigo Zarco, Pike Bellamy, Chejo Enríquez, Raúl "Chen" Sacasa y Fernando Sierra, quienes mantienen vivo el espíritu rocanrolero que los caracteriza.





Rock en vivo: elClubo llega a Santa Cruz del Quiché este noviembre. (Foto: Cortesía/elClubo)

Con esta gira, elClubo busca reconectar con su público y agradecer el apoyo que los ha acompañado durante estos 20 años de carrera. Así que, si lo tuyo es el rock nacional, aparta la fecha y prepárate para corear sus éxitos en una noche que promete ser inolvidable.

Discografía

En estas dos décadas, la banda ha lanzado discos emblemáticos como: