Leyendas del rock guatemalteco regresan a Pana Rock por su 27 aniversario

-

El icónico café-bar Pana Rock en Panajachel, un referente del rock nacional Guatemala, celebra su 27 aniversario el próximo 28 de noviembre. Este festival presentará una cartelera estelar con agrupaciones emblemáticas como Alux Nahual y Viernes Verde, entre otros.

Panajachel será punto de encuentro para los amantes del rock nacional, con la celebración del 27 aniversario de Pana Rock, el próximo 28 de noviembre.

El emblemático café-bar recibirá a reconocidas agrupaciones como Alux Nahual, Cubo, La Miseria Cumbia Band, Fábula Áticas y Viernes Verde, que se presentarán en una jornada musical que promete reunir a visitantes locales y extranjeros.

Ubicado en la calle Santander, Pana Rock se ha consolidado como un referente del movimiento rockero fuera de la capital. Desde su apertura en 1998, ha albergado a más de 150 bandas nacionales e internacionales, ofreciendo música en vivo todas las noches.

Este es el lugar perfecto para los amantes del rock. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

A lo largo de sus 27 años, este espacio ha impulsado el talento guatemalteco y generado empleo para más de 15 personas, aportando al desarrollo económico de Panajachel.

Sus creadores

Sus fundadores, la francesa Pascale Daime y el italiano Mauro Pozza, destacan por promover el talento musical nacional, apoyar causas sociales, actividades comunitarias y proyectos turísticos, en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y la Asociación de Turismo del Lago de Atitlán (ATLA).

Además de los conciertos, Pana Rock participa en iniciativas benéficas y festividades locales, como convivios navideños, procesiones y festivales de adopción de animales. Su labor también se ha enfocado en promover la conciencia ecológica y fortalecer la identidad cultural del municipio.

El rock nacional hará estremecer este recinto musical. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Este proyecto también aspira a expandirse a la capital, Quetzaltenango y otras ciudades del país.

El sitio, que se define como embajador de Panajachel ante el mundo, continúa expandiendo su propuesta con nuevos proyectos, entre ellos la apertura de quioscos en la ciudad de Guatemala con productos diseñados bajo su marca.

Los Miseria Cumbia Band también dirán presentes en este festival. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Grupos emblemáticos del rock nacional y artistas independientes han sido recibidos con puertas abiertas en este sitio, como el caso de Ricardo Andrade, Viernes Verde, Malacates Trébol Shop y Bohemia Suburbana, entre otros.

Pana Rock sigue firme en su visión de impulsar el talento guatemalteco.