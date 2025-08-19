”Es muy difícil que avancemos con la cárcel en Masagua”, dice ministro de Gobernación

-

En lugar de la cárcel de Masagua, el Mingob estaría considerando edificar un recinto de esa naturaleza en Petén.

Una de las promesas de campaña del presidente Bernardo Arévalo fue la construcción de una cárcel de máxima seguridad que contribuiría a deshacinar las prisiones actuales y a reclasificar a los reos más peligrosos; sin embargo, cumplir con ello se ha complicado y ahora las autoridades estarían reconsiderando tal decisión.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, acudió a una citación en el Congreso y ahí mencionó las dificultades que se han enfrentado para arrancar con la obra, que se tiene prevista edificar en Masagua, Escuintla.

De hecho, dejó entrever que su cartera podría desistir del proyecto. "Lo que estoy viendo, con nuestro equipo, es que en el horizonte es muy difícil que vayamos a avanzar con Masagua", expresó.

Además, se dijo consciente de que dejar el proyecto representaría "perder una cantidad de dinero", y remarcó la necesidad de evaluar la relación costo-beneficio.

Analizan opciones para la construcción de otras cárceles, dijo el ministro



: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/Q4YLAFcN8j — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) August 19, 2025

Cárcel en Petén

Jiménez agregó que aún no hay una decisión tomada respecto de qué pasará con la cárcel de Masagua, pero indicó que ya se están "viendo posibilidades", en caso de que no pueda concretarse esa obra.

Según manifestó, hay dos terrenos que se estaría analizando, y uno se ubica en Petén. El funcionario afirmó que esa opción es la "más avanzada"; no obstante, hizo ver que hay asuntos de certeza jurídica que se deben solventar.

En caso de que se opte por la construcción de una prisión en ese departamento, se buscaría el apoyo de diputados distritales, aseguró.

La construcción de una cárcel en Petén, es una de las opciones si no se logra concretar la obra en Masagua, Escuintla, dijo el ministro de Gobernación. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

No sería de máxima seguridad

Otro detalle al cual se refirió el ministro durante la reunión con miembros de la Comisión de Gobernación del Congreso fue a la categoría que tendría el nuevo penal que se pretende construir.

A decir del funcionario, ha habido una confusión en el concepto de máxima seguridad. En Guatemala no hay ninguna prisión que tenga tal característica, "en términos estrictos".

Esto se debe a que las cárceles de esa categoría "tienen estándares de alto nivel", con los que el país no cumple, explicó.

"En términos coloquiales y en términos de nuestra gestión penitenciaria (...), se ha utilizado el término de máxima seguridad cuando se habla de una prisión donde van a ser colocados privados de libertad que son de alto impacto", aclaró.

Pese a ello, mencionó que en el penal que está planificado "va a haber un espacio con ciertos criterios de seguridad" destinados a tales reos.

La cárcel que se busca construir en Masagua, Escuintla, no es de máxima seguridad, aclara el ministro Francisco Jiménez.



: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/0TZ3kyRDTT — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) August 19, 2025

Un camino con obstáculos

Originalmente, el centro de privación de libertad que se ubicaría en Masagua que se planteó como una "megacárcel", con capacidad para albergar a por lo menos 3 mil reos.

Desde el inicio del gobierno de Bernardo Arévalo se habló del proyecto como una solución al hacinamiento que reporta el Sistema Penitenciario, pero la fecha para su construcción se fue corriendo, debido a varios inconvenientes.

Estos han sido desde legales hasta administrativos, y han incluido el malestar de vecinos que residen en cercanías de la finca Cuyuta, donde se ubicaría la prisión.

Es necesario reformar el Sistema Penitenciario de una forma adecuada, apegada a la norma jurídica vigente y a las necesidades de la población. NO de una forma arbitraria, ilegal y corrupta como lo está haciendo #FranciscoJimenez en #Masagua #Escuintla #JimenezRenunciaYa… pic.twitter.com/0bVmaugUKI — Sandra Jovel (@Sandra_JovelP) September 23, 2024

Los pobladores se oponen a la edificación, pues consideran que ello conllevaría un incremento de la delincuencia en el lugar. Así lo han manifestado en varias citaciones con diputados, a quienes han pedido intermediar para que el penal no se construya.

Pero las inconformidades no serían el principal problema para el Ministerio de Gobernación (Mingob). El jefe de la cartera indicó que habría irregularidades en los planos y otros aspectos que han impedido registrar el terreno donde estaría la prisión.

Cabe destacar que el citado recinto se planificó en el gobierno de Alejandro Giammattei, pero quedó en la fase de diseño.

Este es el diseño de la megacárcel que se planeó construir en Masagua, Escuintla. (Foto: Archivo/Soy502)

Se pagaría con préstamo

Según la ficha técnica que se dio a conocer en 2022, la cárcel de Masagua estaría a unos 75 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, en la finca Cuyuta.

Para ejecutar la obra, se contaría con recursos procedentes de un préstamo adquirido en agosto de 2020 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En su momento, se indicó que se invertirían Q668 millones, los cuales se usarían de la siguiente manera:

Q16.5 millones para diseño

para diseño Q581.8 millones para construcción

para construcción Q69.7 millones para equipamiento

Cuando comenzó la actual administración, las autoridades manifestaron que se harían estudios del estado financiero del proyecto, para determinar cómo proceder. Lo último que se informó fue que la edificación comenzaría en 2026; ahora, eso estaría en análisis.