El Girona reta a un Real Madrid urgido por recuperar el liderato

El Real Madrid afrontará este domingo (2:00 p.m.) una prueba clave en su visita al Girona por la jornada 14 de la Liga Española 2025-2026, en un momento donde no puede permitirse más tropiezos.

El conjunto Merengue llega presionado tras encadenar dos empates consecutivos como visitante, resultados que, sumados a la victoria del Barcelona este sábado sobre el Alavés (3-1), lo relegaron al segundo lugar de la clasificación.

El triunfo de 4-3 ante el Olympiacos de Grecia a mitad de semana en la Champions League supuso un alivio para el equipo y para su técnico Xabi Alonso, quien venía siendo cuestionado por el irregular rendimiento mostrado en las últimas semanas. Sin embargo, pese a la victoria europea, las dudas no han desaparecido del todo, especialmente por la fragilidad defensiva y la dependencia ofensiva de Kylian Mbappé.

El delantero francés continúa siendo la pieza más determinante del Real Madrid, firmando el 55% de los goles del equipo en lo que va de temporada. Su presencia será nuevamente clave para enfrentar a un Girona que suele hacerse fuerte en condición de local.

Para este encuentro, el Real Madrid recibe buenas noticias en el apartado médico. Thibaut Courtois vuelve a la convocatoria tras superar un proceso gripal que lo dejó fuera del duelo de Champions. También regresan Franco Mastantuono, ya recuperado de una pubalgia, y la dupla de centrales Antonio Rüdiger y Éder Militao, quienes dejaron atrás lesiones que los habían mantenido fuera desde septiembre y hace dos semanas, respectivamente. Con plantilla casi completa, Xabi Alonso podrá disponer de sus principales figuras.

El partido en Montilivi representa mucho más que tres puntos. Para los Merengues, es la oportunidad de recuperar el liderato perdido y enviar un mensaje contundente en la lucha por el título. Una nueva falla fuera de casa podría complicar aún más el panorama en un campeonato que empieza a apretarse en lo más alto de la tabla.