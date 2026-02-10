Falta más de un mes para terminar el remozamiento de la cárcel Renovación I

-

Las autoridades estiman que el remozamiento de la cárcel Renovación I durará más de un mes.

El 17 de enero pasado, un motín se registró en la cárcel Renovación I, durante el cual, integrantes del Barrio 18 y paisas destruyeron y quemaron las instalaciones, daños estimados en un 40 por ciento de la infraestructura, según las autoridades.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que, según las estimaciones del Sistema Penitenciario, el remozamiento durará más de un mes.

"Según me informó el director general del Sistema Penitenciario, vamos a tardar un mes y un mes y medio en reconstruir, digamos, esta cárcel que ha sido destruida por los reos", manifestó.

Aldo Duppie Ochoa, "El Lobo", en las celdas temporales de Renovación I. (Foto: Gobierno de Guatemala)

Nuevas celdas

El ministro refirió que para llevar a cabo esos trabajos, algunos de los privados de libertad fueron trasladados a contenedores, que funcionan temporalmente como celdas.

"Esto se hizo, obviamente, como una medida de emergencia", afirmó y resaltó que la cárcel debe quedar en condiciones de garantizar la seguridad de los privados de libertad.

"Ante la imposibilidad de trasladarlos a otras prisiones, dado el hacinamiento que tenemos y la sobrepoblación que ya existe en las cárceles, hubo necesidad de crear estos contenedores con todas estas medidas de seguridad para poder trasladar a los reos mientras se hace la remoción de esta cárcel", expuso.

También indicó que Aldo Duppié Ochoa, alias "El Lobo" está en un contenedor con las condiciones necesarias "para respetar su condición de ser humano, pero él sí está en resguardo permanente", detalló.

Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, señala que reforzamiento de Renovación I podría tardar al menos un mes.



Por aparte, las autoridades de presidios explicaron que los reos estarán en estas celdas durante el día y mientras duran los trabajos de remozamiento.