Bono de bienestar para PNC será retroactivo, anuncian las autoridades del Mingob

-

Varias instituciones del Estado analizan la implementación del bono de bienestar policial, dieron a conocer las autoridades.

OTRAS NOTAS: Persisten dudas sobre modelo de alimentación en la PNC

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó que el denominado Bono de Bienestar Policial, con el que se busca sustituir el sistema de comedores para agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), tendría carácter retroactivo a partir del 15 de mayo de este año.

El anuncio fue hecho por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, quien explicó que la medida busca ampliar el beneficio alimenticio a todo el personal policial y administrativo de la institución.

"Este beneficio sólo se le otorgaba a los policías que cumplían su servicio en el departamento de Guatemala y dejaba por fuera al resto que prestaban sus servicios en toda la república", afirmó el funcionario.

Según Villeda Sandoval, el modelo de comedores también arrastraba cuestionamientos relacionados con posibles irregularidades en la compra de insumos.

Las autoridades buscan que el beneficio llegue a la totalidad de agentes de la PNC. (Foto: AGN / Soy502)

"Los comedores, han sido una fuente constante de denuncias por temas de compras anómalas", señaló el jefe de la cartera del Interior.

Agregó que el Mingob impulsa un mecanismo de apoyo económico directo para alimentación con el objetivo de "universalizar" el beneficio y que este llegue al 100 % del personal de la PNC.

"Lo que nosotros estamos haciendo es universalizando este beneficio, ya no a través de darles directamente la comida a los agentes de la Policía Nacional Civil, sino que implementando un bono que sustituya a este beneficio", expresó el ministro.

LEA MÁS: Cierran comedores para agentes de PNC y apuestan por bono de bienestar

El funcionario detalló que la implementación del bono todavía debe cumplir diversos trámites administrativos y legales, por lo que participan varias dependencias estatales en el análisis y aprobación del mecanismo.

Entre las instituciones involucradas mencionó al Ministerio de Gobernación, la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), la Secretaría General de la Presidencia, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

"Como sabemos que esto va a llevar algún tiempo y eventualmente se va a aprobar, pero tal vez no va a ser inmediato, decidimos que este bono tendrá carácter retroactivo a partir del 15 de mayo del presente año", indicó el funcionario.

La idea de las autoridades es apoyar con la alimentación de los agentes de la PNC. (Foto: Archivo / Soy502)

Autoridades del Mingob también expusieron el tema ante diputados en el Congreso de la República, donde explicaron que la propuesta será denominada Bono de Bienestar Policial y que está diseñada para que agentes de todo el país puedan adquirir alimentos de manera directa.

De acuerdo con la información proporcionada por funcionarios a los legisladores, el beneficio podría empezar a entregarse a partir de junio próximo, mientras continúan las evaluaciones técnicas y presupuestarias.

Asimismo, precisaron que la intención es que el bono ascienda a Q 500 mensuales para cada integrante de la institución policial.