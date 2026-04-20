Persisten dudas sobre modelo de alimentación en la PNC

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Una segunda propuesta, más amplia y menos clara en temas de alimentación policial, podría complicar la aprobación del beneficio para los agentes.

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El proceso para implementar un bono de alimentación para agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) generó cuestionamientos desde el Congreso, tras evidenciar la existencia de dos propuestas distintas que han complicado su avance, en medio de críticas por el nivel de gasto en los comedores policiales en la actualidad.

El sistema actual de comedores cubre entre el 27% y 30% del personal policial, mientras que el bono de alimentación beneficiaría a la totalidad de agentes. (Foto: Archivo/Soy502)

Según el viceministro de Gobernación, Estuardo Solórzano, han trabajado en la situación para que sea equitativa para todos los agentes de la policía y para que el beneficio les llegue.

La propuesta original planteaba un bono monetario de alimentación estimado en Q1,200.00 para todo el personal, con la intención de sustituir el sistema de comedores actual.

Según explicaron las autoridades, el beneficio de los comedores beneficia entre el 27% y 30% de agentes policiales, mientras que el bono de alimentación plantea un bono directo a la totalidad de los agentes.

Devolución expediente

Sin embargo, el proceso se detuvo tras la devolución del expediente por parte de la Secretaría General de la Presidencia por un tema de procedimientos.

A partir de ahí surgió una segunda propuesta, denominada "bono de bienestar policial", que amplía el enfoque, pero sin dejar claro si responde directamente al bono de alimentación, pues incluye beneficios existentes, así como aspectos salariales y otros relacionados al escalafón, en un solo acuerdo, que según se cuestionó desde el Congreso, podría retrasar la aprobación al bono de alimentación planteado desde el inicio.

Una segunda propuesta sobre el bono de alimentación para agentes PNC, podría complicar la pronta aprobación del beneficio para los agentes. pic.twitter.com/G1og9Rqtu0 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 20, 2026

"Entendemos que fue devuelto el expediente en el sentido que no podían entrar a conocer ese expediente, porque no cumplía con la resolución 1-2016 de la Secretaría General que básicamente dice que debemos tener todos los dictámenes externos y no solo internos.

"Pudo haber habido una confusión, una mala interpretación o un mal entendimiento, que lo que se estaba buscando ya era la finalización y elaboración del acuerdo gubernativo. Situación que no es en el presente caso", explicó el asesor jurídico del Mingob, Juan Carlos Ríos.

Ejecución de presupuesto

En paralelo, también se cuestionó el gasto hasta el momento en los comedores de la PNC. De acuerdo con los datos expuestos, entre enero y abril de 2026 se han ejecutado Q68 millones, de los cuales, Q5.5 millones corresponden únicamente del 1 al 20 de abril.

Desde el Congreso se plantearon dudas sobre la rapidez con la que se asignan recursos a este sistema y lo que este gasto podría beneficiar a personas directas a través del programa de comedores de la PNC.

Además, se insistió en retomar la propuesta inicial por considerarla más directa y viable al señalar que podría avanzar con mayor rapidez si se aborda por separado.

“ Hay que aclarar un tema, escasamente se llega entre el 27% y el 30% de alimentación servida versus un pago que llegaría a la totalidad efectiva de la policía ” Juan Carlos Ríos , Asesor jurídico Mingob

Estas declaraciones se dieron durante una citación con autoridades del Ministerio de Gobernación, la PNC y la Contraloría General de Cuentas, convocada por el diputado José Chic en el Congreso.