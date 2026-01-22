Gobernación confirma que "El Lobo" está aislado en Renovación I

-

El Mingob desmintió que una fotografía de El Lobo, líder del Barrio 18, que circula en redes sociales, corresponda a la actualidad y aseguró que permanece aislado en Renovación 1.

Aldo Dupie Ochoa, alias "El Lobo", principal líder del Barrio 18, fue sometido por autoridades de seguridad tras el motín registrado durante el fin de semana en la cárcel de máxima seguridad, Renovación I.

El Ministerio de Gobernación aseguró que Ochoa se encuentra aislado desde entonces, al igual que otros líderes del grupo terrorista.

En redes sociales, circuló este jueves, una fotografía en donde se ve a Ochoa sin camisa, sin custodia y fuera de aislamiento, pero esta fue tomada durante el motín, el sábado 17 de enero, aseguró Gobernación.

"La fotografía que circula en redes sociales, en la que se observa a Aldo Duppie Ochoa, alias "El Lobo", en un sector del centro penitenciario Renovación I, fue captada durante las horas en que los privados de libertad alteraron el orden. Esto se corrobora con los daños registrados posteriormente en ese mismo espacio y con la vestimenta que porta Ochoa, la cual coincide con la que llevaba al momento de ser sometido por las autoridades", dijo el Mingob.

Además, las autoridades reiteraron que los líderes del Barrio 18 están aislados y bajo estricto control.

En redes sociales circuló esta fotografía, asegurando que "El Lobo" no estaba en asilamiento, pero Gobernación lo desmintió. El Mingob dijo que la fotografía fue tomada durante el motín, pues actualmente, el pandillero está en aislamiento.

"El Lobo" es el máximo líder del Barrio 18 y está condenado a 1,670 años de prisión por los delitos de asesinato, robo agravado, plagio o secuestro, entre otros.

Ha estado recluido en varios centros carcelarios desde 2010, cuando fue capturado y procesado. En julio de 2025 fue trasladado hacia Renovación 1.