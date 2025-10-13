¡Recapturado! Cae el primero de los 20 fugados de Fraijanes II

-

Capturan en Santa Rosal al primer reo fugado de Fraijanes II.

Autoridades confirmaron la recaptura del primer reo de los 20 prófugos.

Se trata de Byron Eduardo Fajardo Revolorio de 40 años alias Black Demon, líder de la clica Latin Family.

Fue detenido esta madrugada del lunes en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

(Foto: PNC)

Al menos 20 integrantes del Barrio 18 que se encontraban privados de libertad en el centro carcelario Fraijanes II, se dieron a la fuga, según confirmó este domingo 12 de octubre el Sistema Penitenciario (SP).

De momento, se desconoce cómo lograron darse a la fuga estas personas, quienes son considerados criminales de alta peligrosidad.

(Foto: PNC)

Según el reporte policial, "Black Demon" lidera la clica "Latín Family" del Barrio 18 y estaba recluido desde 2004, acusado de asesinato, extorsión, promoción y estímulo de delitos, y robo agravado, con una condena de 180 años de prisión.

Además, registra 13 antecedentes penales adicionales.

Sobre la recaptura

La recaptura de Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias Black Demon, ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada del 13 de octubre sobre la ruta principal que conduce a la aldea Buena Vista, en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

El prófugo fue interceptado mientras portaba un arma calibre 9×19 milímetros con reporte de robo registrado el 19 de mayo en San Miguel Petapa.

Otros dos mareros que lo cuidaban también han sido detenidos.



PNC no descansará hasta recapturar a todos.



Se ampliará. pic.twitter.com/jM3agLkfcj — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 13, 2025

Durante la operación también fueron detenidos Julio Geovany Farías Figueroa de 26 años y Vilma Jeanneth Fajardo Revolorio de 44 quienes lo acompañaban y presuntamente colaboraban en su resguardo.

Fajardo Revolorio fue capturado junto a otras dos personas que presuntamente colaboraban con su resguardo. (Foto: PNC)

En el lugar se decomisaron el arma de fuego, dos tolvas, 40 municiones, una bolsa de color café y otra con posible droga.

(Foto: PNC)

El operativo fue realizado por agentes de la delegación de Santa Rosa, en coordinación con el equipo GECE y la subestación 32-22 de Pueblo Nuevo Viñas.

Se pronuncia

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez informó a través de sus redes sociales sobre la recaptura del primer fugado

URGENTE



BYRON EDUARDO FAJARDO REVOLORIO

ha sido RECAPTURADO esta madrugada en #SantaRosa



Los 45,000 agentes de @PNCdeGuatemala son parte de la operación nacional de recaptura de los 20 más buscados.#DIPANDA #GECE pic.twitter.com/cqUoxcBCZM — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) October 13, 2025

