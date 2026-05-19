¡Mega cárcel de Escuintla! Gobernación iniciará licitación para su construcción

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El Ministerio de Gobernación está a "las puertas" de habilitar un proceso de licitación para construir la cárcel de Escuintla.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, reconoció que los proyectos carcelarios en Izabal y Escuintla enfrentan actualmente obstáculos judiciales y administrativos que esperan resolver para continuar con las obras.

Además, el funcionario aseguró que el Gobierno mantiene como prioridad la construcción y fortalecimiento del sistema penitenciario.

Cárcel de Masagua

Villeda adelantó que el proyecto de la cárcel de Masagua, Escuintla, enfrentó problemas administrativos relacionados con la fase de preinversión, situación que incluso llevó a considerar la cancelación de la obra.

No obstante, indicó que decidieron mantener el proyecto debido a que ya se habían invertido Q15 millones de recursos públicos.

Las autoridades señalan que buscan refundar el sistema carcelario nacional. (Foto: Wilder López / Soy502)

"Ya habíamos invertido Q15 millones, que son los impuestos de los ciudadanos que no estábamos dispuestos a perder", afirmó Villeda Sandoval.

Aseguró que los inconvenientes administrativos ya fueron superados y que actualmente el Ministerio se encuentra "a las puertas" de iniciar el proceso de licitación para la construcción del centro penitenciario.

La megacárle, prometida por Bernardo Arévalo al inicio de su gestión, podría comenzar a construirse. (Foto: Archivo/Soy502)

Medio siglo sin cárceles nuevas

El funcionario afirmó que desde el inicio de su gestión se planteó como objetivo recuperar el control de las cárceles del país, al considerar que no se puede desarrollar una estrategia de seguridad efectiva si antes no se controla lo que ocurre dentro de los centros penitenciarios.

Villeda recordó que, luego de asumir el cargo hace seis meses y medio, implementaron medidas de control que derivaron incluso en un amotinamiento que, según dijo, fue contenido en menos de 24 horas.

El ministro explicó las dificultades que han tenido para la construcción de dos cárceles en el país. (Foto: Wilder López / Soy502)

Desde entonces, aseguró que el Ministerio de Gobernación impulsa un proceso de "reconstrucción" del sistema penitenciario, el cual calificó como históricamente abandonado.

El ministro destacó que Guatemala no ha construido una nueva cárcel "en casi medio siglo", situación que, afirmó, contribuyó a una sobrepoblación carcelaria del 340%.

Cárcel El Triunfo, en espera

En ese contexto, explicó que el proyecto de la cárcel El Triunfo, en Izabal, comenzó su fase de construcción a finales de marzo, sin embargo, el avance quedó suspendido debido a un amparo provisional otorgado por una sala de apelaciones de Izabal.

Según indicó, el Gobierno presentó una apelación el 31 de marzo y actualmente espera que la Corte de Constitucionalidad resuelva el caso y permita continuar con la construcción del centro penitenciario.

"Nosotros esperamos que la Corte revoque este amparo provisional y que permita la construcción de esta cárcel para que pueda ser operativa dentro del plazo de un año a más tardar", expresó el funcionario.

El jefe de la cartera del Interior señaló que esta prisión busca albergar a los reos considerados de mayor peligrosidad y contribuir a reducir el hacinamiento en las cárceles del país.+

Más guardias penitenciarios

El ministro también anunció el reclutamiento de 300 nuevos guardias penitenciarios, quienes iniciarán su formación en junio y se graduarán a finales de octubre y posteriormente, "prevén incorporar otros 300 agentes más a inicios del próximo año".

Según explicó, la intención es profesionalizar y fortalecer la guardia penitenciaria para evitar prácticas irregulares que, aseguró, marcaron administraciones anteriores.

Trasladan a reos

Como parte de las acciones de control interno, el titular de Gobernación confirmó el traslado de un grupo de pandilleros recluidos en Renovación I hacia un nuevo pabellón de aislamiento habilitado en la cárcel de Canadá.

De acuerdo con el funcionario, este centro fue construido "en total secretividad" y cuenta con medidas de seguridad destinadas a impedir que los privados de libertad continúen coordinando extorsiones y otros delitos desde prisión.

El ministro sostuvo que estas medidas forman parte de la estrategia gubernamental para retomar el control del sistema penitenciario y avanzar en lo que definió como la "refundación" de las cárceles del país.