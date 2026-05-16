Autoridades realizan un "operativo de alto impacto" en Renovación I

Un operativo se desarrolla en el penal, informó el Ministerio de Gobernación.
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Como operativo de "alto impacto" fue denominada la acción realizada por la Policía Nacional Civil (PNC), el Sistema Penitenciario (SP) y el Ejército de Guatemala.
Elementos de seguridad desde horas de la madruga del sábado 16 de mayo fueron trasladados para realizar esta operación de seguridad en la cárcel para hombres Renovación I, ubicada en Escuintla.
Las autoridades no han brindado detalles sobre el operativo, el cual sigue en curso.
*Información en desarrollo.