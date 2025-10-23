Gobernación evalúa pago de recompensas por reos recapturados de Fraijanes II

-

Autoridades destacaron la colaboración de la población para lograr la captura de cuatro de los veinte reos fugados de Fraijanes II.

Cuatro de los 20 reos que escaparon del centro carcelario Fraijanes II ya fueron recapturados, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El director general de la institución, David Boteo, indicó que la colaboración ciudadana ha sido clave para localizar a los fugitivos.

Pago de recompensas

La información proporcionada por los guatemaltecos que logró la ubicación de los cuatro reos será remitida al Ministerio de Gobernación, que determinará si procede el pago de las recompensas ofrecidas.

Alias “Black Demon” es cabecilla de la clica “Latin Family” del “Barrio 18”. (Foto: Nuestro Diario)

El exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció en su momento que se destinarían Q150 mil a quienes aportaran datos que condujeran a la captura de los pandilleros fugados.

Melcin Gabriel de León, alias “Little Strong”, y Marlon Manolo Martínez Sincuir, “Monstruo” o “Espectro”, fueron capturados en Huehuetenango. (Foto: Nuestro Diario)

A 12 días de conocerse la fuga de 20 integrantes del grupo criminal "Barrio 18", las autoridades reportan cuatro capturas:

Nicolás Xantes Sis, alias "Brown", detenido el 21 de octubre en La Democracia, Escuintla.

Melcin de León, alias "Little Strong", y Marlon Manolo Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo", capturados el 18 de octubre en un residencial de Huehuetenango.

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon", aprehendido el 13 de octubre en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

Nicolás Xantes Sis, alias el “Brown” es integrante de “Barrio 18” y líder de la clica “Vatos Locos”. (Foto: Nuestro Diario)

Además de los prófugos, durante los operativos fueron detenidos otros miembros activos de la misma estructura criminal, señalados de diversos delitos.