Alcalde de Moyuta, Jutiapa, lanza fuerte advertencia a Gobernación (video)

El jefe edil habló sobre "estornudar un par de fusiles".
Roberto Marroquín, alcalde de Moyuta, Jutiapa, se reunió con líderes comunitarios.
Durante la reunión, lanzó un mensaje para los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio de Gobernación.
El jefe edil tomó la palabra y al hablar sobre la seguridad, hizo una fuerte advertencia para las autoridades.
"Amigos policías y Gobernación en general, si por ahí anda alguna patrulla o algunos carritos haciendo ciertas investigaciones, no se me paseen muy cerca porque de repente les puede estornudar un par de fusiles de mi carro para sus carros y creo que no la van a contar", expresó.
Mira aquí el video:
Marroquín es conocido por sus polémicas declaraciones públicas, además, ha sido blanco de múltiples ataques armados en años recientes, sobreviviendo incluso a un doble atentado.