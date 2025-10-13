Gobernación ordena uso de polígrafo a directores del Sistema Penitenciario

-

Gobernación destituyó a varios directores del sistema penitenciario y ordenó la toma de polígrafo en todos los centros del país.

Francisco Jiménez, Ministro de Gobernación, anunció una serie de destituciones en el Sistema Penitenciario tras los hechos ocurridos en el centro de detención Fraijanes II, que calificó como "una falla gravísima del sistema penitenciario".

"He ordenado que se apliquen pruebas de polígrafo a todos los directores de los centros penitenciarios del país", afirmó Jiménez, al detallar que dichas evaluaciones se realizarán con acompañamiento y cooperación de la Embajada de Estados Unidos.

La destitución de los directores buscan modificar el enfoque de gestión y fortalecer el control interno en las cárceles, indicó el Ministro de Gobernación. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Agregó que los resultados serán determinantes para la permanencia de los funcionarios: "Si alguno falla la prueba, se va; si su sustituto también falla, también se va", expresó.

El mandatario señaló que estas acciones forman parte de una investigación en curso sobre posibles actos de complicidad o corrupción dentro del sistema. Aseguró que cualquier funcionario involucrado, por acción u omisión, será denunciado penalmente y separado del cargo.

Directores destituidos

Durante La Ronda, Jiménez, indicó que las medidas incluyen la remoción inmediata del director general del Sistema Penitenciario, así como de los directores y subdirectores de los centros de Fraijanes II, Mariscal Zavala, Puerto Barrios y Centro de Renovación I y II. Explicó que las decisiones buscan modificar el enfoque de gestión y fortalecer el control interno en las cárceles.

El Ministro de Gobernación aseguró que cualquier funcionario involucrado, por acción u omisión, será denunciado penalmente y separado del cargo. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Asimismo, Jiménez indicó que la Policía Nacional Civil desplegó un operativo a nivel nacional para localizar a los privados de libertad que escaparon de Fraijanes II; aunque enfatizó que los agentes no estarán de manera directa en el operativo de búsqueda

Además, confirmó que uno de los principales cabecillas fue recapturado durante la madrugada del lunes y trasladado nuevamente a un centro de detención.

Finalmente, se anunció el refuerzo de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas y la restricción de visitas en todos los centros penitenciarios vinculados a los recientes incidentes.

Durante el fin de semana trascendió información sobre la fuga de 20 reos de alta peligrosidad de Fraijanes II, al menos, ocho de estos, máximos líderes de la pandilla del Barrio 18, considerados como terroristas por el Gobierno de Estados Unidos.