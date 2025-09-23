Gobernación se pronuncia luego de que EE. UU. declarara al Barrio 18 como terroristas

-

Este martes el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó al Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera.

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, se pronunció la tarde de este 23 de septiembre, tras el comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En dicho documento, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que se designó al Barrio 18 como una Organización Terrorista Extranjera (OTE) y como Terrorista Global Especialmente Designado (TGD).

Jiménez indicó que "se fortalece así el trabajo conjunto entre ambos países (Guatemala y Estados Unidos) y abre la puerta a una mayor investigación".

Por lo tanto, en un comunicado, el Ministerio de Gobernación informó que reconoce y respalda la decisión de EE. UU., ya que "marca un punto de inflexión histórico en la lucha regional y global contra el crimen organizado y la violencia transnacional".

El #Barrio18 ha sido designado como grupo terrorista por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.



Se fortalece así el trabajo conjunto entre ambos países y abre la puerta a una mayor colaboración en investigación.@FJimenezmingob @SecRubio@mingobguate @StateDept… pic.twitter.com/P7qTT3gSLa — Francisco Jiménez (@FJimenezmingob) September 23, 2025

La estructura criminal conocida como Barrio 18 ha sido plenamente identificada por las autoridades guatemaltecas como una organización de tipo vertical, con una línea de mando establecida, células operativas jerarquizadas y con presencia territorial, aseguró dicho ministerio.

En el escrito, las autoridades del país reafirmaron su compromiso con la seguridad de las familias guatemaltecas, ya que "es un esfuerzo por la seguridad, la gobernabilidad, el presente y el futuro de la democracia de Guatemala", indicó el Ministerio de Gobernación.