EE. UU. declara al Barrio 18 como organización terrorista

La pandilla del Barrio 18 fue declarada como organización terrorista extranjera en Estados Unidos.

Este martes 23 de septiembre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio informó mediante un comunicado que el Departamento de Estado anunció la designación de Barrio 18 como Organización Terrorista Extranjera (OTE) y como Terrorista Global Especialmente Designado (TGD).

De acuerdo con el comunicado, el Barrio 18 es una de las pandillas de mayor alcance en el hemisferio y ha cometido ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras.

(Foto: AP)

El Gobierno de Estados Unidos indicó que continuará implementando acciones para frenar el tráfico de drogas y cortar las fuentes de financiamiento que sostienen la actividad violenta de pandillas y cárteles.

La medida se adopta en cumplimiento de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y de la Orden Ejecutiva 13224.

Las designaciones entrarán en vigor una vez publicadas en el Registro Federal

ORGANIZACIONES

La designación como organizaciones terroristas es un paso sustancial que permite a Estados Unidos operar con más margen de represión fuera del país, de acuerdo a sus propias leyes.

Washington nombró en febrero a seis cárteles mexicanos, a la banda venezolana Tren de Aragua y a la pandilla MS-13 Mara Salvatrucha como organizaciones terroristas.

Como la Mara, Barrio 18 se dedica a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros en Guatemala y Honduras.

Al igual que la Mara Salvatrucha, la Barrio 18 fue fundada en Los Ángeles por hispanos.

Cuando pandilleros centroamericanos fueron deportados, llevaron las pandillas a El Salvador, Honduras y Guatemala, lo que transformó a estos países entre los más violentos del mundo.

La designación de "terrorista" fue invocada por Washington para justificar los ataques con misiles contra lanchas que supuestamente transportan droga en el Caribe, entre las costas venezolanas y países vecinos.

En esos ataques, cuya constitucionalidad es puesta en duda por expertos militares en Estados Unidos, han muerto al menos 14 personas.