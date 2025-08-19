El plan del Gobierno para reducir homicidios en lo que resta de este 2025

-

El combate a las pandillas y el narcomenudeo es la apuesta del Gobierno para reducir la criminalidad en el país.

"Nuestros esfuerzos para este último semestre de 2025 se concentran en un objetivo concreto: reducir los homicidios", afirmó el titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez, tras reconocer un incremento en muertes violentas en el país.

El funcionario acudió a una citación en el Congreso y reiteró una afirmación que ha hecho meses atrás, acerca de que la disputa territorial entre pandillas estaría detrás de la mayoría de los crímenes reportados.

"Hay una acción entre los grupos pandilleros, que se están combatiendo entre sí", dijo el ministro, y añadió que entre el 60% y 70 % de homicidios registrados, dependiendo del día o mes, corresponde a esa pugna. El narcomenudeo también contribuye al alza de la violencia, afirmó.

“ Si no existiera este conflicto entre pandillas y este conflicto por narcomenudeo, los homicidios serían mucho menores de lo que tenemos hoy ” Francisco Jiménez, ministro de Gobernación

Los hechos más violentos

De acuerdo con el jefe de la cartera del Interior, se han hecho análisis que dejan en autoría del Barrio 18 las muertes más violentas.

"Ellos no solo matan", su objetivo no es solo eliminar a su objetivo, sino también "mandar mensajes a diferentes grupos, por eso aparecen (cuerpos) descuartizados o cadáveres envueltos en sábanas", expresó.

Sus declaraciones ocurrieron poco antes de que trascendiera el hallazgo de tres cuerpos diseccionados en una vivienda de la colonia El Milagro, en la zona 6 de Mixco.

Durante su intervención en la reunión con diputados, Jiménez hizo ver que la venta de drogas al menudeo no solía generar violencia, pero la situación ha cambiado.

Según manifestó, esa actividad ilícita "es tan rentable, que todos quieren ocupar los lugares de venta". Ese es uno de los fenómenos que se busca contrarrestar en lo que resta del año, aseguró.

Durante una citación en el Congreso, el ministro de Gobernación reconoció un aumento en los homicidios



: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/DLnQ70Fnxw — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) August 19, 2025

Desde las cárceles

Como parte de la estrategia, se trabaja para recuperar el control de las prisiones, detalló el funcionario, y añadió que, aunque no se tiene un porcentaje identificado, "la mayoría de extorsiones salen del Sistema Penitenciario (SP)".

De ahí, "también surgen las acciones y decisiones de las estructuras de sicariato", expresó, y remarcó que "negarlo sería irresponsable".

Al respecto, el director del SP, Ludin Godínez, indicó que se están fortaleciendo los protocolos, incluido el desarrollo de requisas para eliminar "privilegios" a los reos. Además, se trabaja en acciones para combatir la corrupción en las cárceles, afirmó.

Por su parte, el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Boteo, manifestó que se ha detectado que cuando se hacen inspecciones y se suspenden las visitas para los privados de libertad "baja hasta en 70% la extorsión". Añadió que, por ello, se apuesta a ese tipo de medidas.

El director de la PNC, David Boteo, habló sobre una presunta reducción de extorsiones cuando se hacen requisas en las prisiones. (Foto: Wilder López/Soy502)

Los municipios con más violencia

A finales de julio, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentó un informe en el cual advertía sobre el aumento de la criminalidad en el país.

En su reporte, destacó que entre enero y junio de este año, 11 municipios aglutinaron el 50% de todos los homicidios registrados, 9 de ellos se ubican en el departamento de Guatemala. Este es el detalle: