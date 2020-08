Gobierno concluyó entrega de bono al comercio informal

Pese a que muchos comerciantes de la economía informal se han quejado de la falta de apoyo por parte del Gobierno, el presidente Alejandro Giammattei aseguró que el Bono para la economía informal ya fue entregado en su totalidad.

El mandatario participó en la inauguración del Centro de Atención Permanente en Salud en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango, donde un corresponsal de la localidad habló de la queja de los trabajadores informales.

TE PUEDE INTERESAR:

"Teníamos 100 millones de quetzales, ya se cumplió. Se atendió todos los listados que estaban completos. Hubo algunas que ya no alcanzaron meterlas, porque ya no había fondos", aseguró el mandatario.

Además, se quejó de "varios alcaldes" que no enviaron el listado de sus beneficiarios y otros "enviaron hasta cinco veces y nosotros no podemos si no se cumple con los parámetros que exige la Contraloría (General de Cuentas)".

Soy502 consultó al Ministerio de Desarrollo Social acerca del número de personas que habían sido beneficiadas y en qué lugares se entregó el bono, sin embargo no hubo respuesta. Tampoco aparece el bono para la economía informal en el tablero de seguimiento a los programas sociales del Ministerio de Finanzas Públicas.

El Bono para la Economía Informal se creó para apoyar con 1 mil quetzales a las personas que laboran en estas condiciones, mientras duraba el confinamiento establecido para contener el Covid-19.