Complicaciones en ruta al Atlántico dificultan retorno a la capital tras Semana Santa

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Ingreso a la ciudad es lento debido a la acumulación vehicular.

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Las autoridades de tránsito reportan complicaciones para el ingreso a la ciudad de Guatemala desde la ruta al Atlántico, debido al retorno de veraneantes tras el descanso de Semana Santa.

La situación responde al incremento significativo del flujo vehicular en los principales accesos a la capital, especialmente durante las horas de la mañana y el mediodía de este domingo.

De acuerdo con el intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Amílcar Montejo, la alta carga vehicular se concentra en varios corredores estratégicos, entre ellos la ruta al Atlántico.

En el punto se han observado dificultades en la circulación derivadas del volumen de automotores que buscan ingresar a la ciudad.

Son 7 kms. de congestionamiento para poder pasar el puente del km. 30 en Agua Caliente frente al IRTRA en ruta El Atlántico, El Progreso.



Solo es la reducción de carriles, no hay novedades.#PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/4DcOvsydlv — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) April 6, 2026

Montejo explica que este comportamiento es habitual en fechas de asueto, cuando los usuarios que salen de manera escalonada durante la semana retornan en un mismo día.

La PMT señaló que la ruta al Atlántico figura entre los principales puntos de ingreso con mayor demanda, junto con otras vías como la ruta al Pacífico y la Interamericana.

En ese contexto, se han registrado filas de vehículos y movilidad lenta en distintos tramos, lo que genera tiempos prolongados de traslado hacia el área metropolitana.

Las autoridades de tránsito mantienen operativos en distintos puntos para regular la circulación y atender contingencias, mientras monitorean de forma constante el comportamiento del tránsito vehicular.

Además, recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y considerar rutas alternas para evitar congestionamientos severos.