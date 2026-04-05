Este es el panorama del tránsito el Lunes de Pascua en la Ciudad

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Las autoridades prevén que el tráfico se normalice totalmente el miércoles.

Tras el descanso de la Semana Santa, la movilidad en la capital experimenta un retorno gradual a la normalidad.

Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, informó que se espera que el flujo vehicular se estabilice por completo a partir del miércoles 8 de abril, a medida que la totalidad de los ciudadanos retomen sus labores y actividades cotidianas.

Regreso escalonado

A pesar del reinicio de la jornada laboral este lunes 6 de abril, el volumen de vehículos aún no alcanza su punto máximo.

Esto se debe a que diversos centros educativos mantienen una pausa en sus actividades, postergando el regreso de un sector importante de la población estudiantil.

Según las proyecciones de las autoridades de tránsito, el incremento más significativo de carga vehicular ocurrirá entre martes y miércoles.

Agentes del tránsito se preparan para el ingreso de vehículos a la ciudad. (Foto: IGSS)

Operativo Retorno y Carriles Reversibles

Para gestionar el ingreso de los viajeros que aún retornan a la capital, las autoridades de tránsito mantienen una coordinación con las Policías Municipales de Tránsito (PMT) de municipios aledaños.

Como parte de esta estrategia de movilidad, para este lunes se activarán 23 carriles reversibles distribuidos en las principales arterias de la ciudad.

Además, la PMT realiza monitoreo constante en las entradas principales, como Carretera a El Salvador, Ruta al Pacífico y Ruta al Atlántico, las cuales se mantienen con un tránsito fluido.