El precio del petróleo vuelve a sufrir aumento este domingo

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El aumento se da luego de que el presidente estadounidense ampliara un día su ultimátum a Irán.

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Los precios del petróleo cotizan al alza en la apertura de las operaciones de para el lunes, debido a la presión de la guerra en Oriente Medio en el suministro energético mundial.

El West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subió un 1.86% hasta 113.62 dólares el barril.

Mientras que el Brent del mar del Norte aumentó en un 1.16% hasta 110.30 dólares el barril.

La información del aumento del crudo se da luego que el presidente de Estados Unidos Donald Trump, afirmara este domingo que cree que hay una "buena posibilidad" de lograr un acuerdo con Irán el lunes.

Esto sería antes de su plazo para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz o se enfrente a intensos bombardeos.

Donald Trump causó intriga con su mensaje publicado en redes sociales. (Foto: Archivo / Soy502)

"Creo que hay una buena posibilidad para mañana, están negociando ahora", dijo el presidente a un periodista de Fox News.

"Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo", agregó.

Trump afirmó además que garantiza "inmunidad" a los negociadores iraníes, para que no sean blanco de ataques estadounidenses o israelíes.

Según el presidente, las negociaciones no abordan la posibilidad de que Irán desarrolle un arma nuclear, ya que Teherán habría renunciado a esa idea, aseguró.

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En un posteo en redes sociales posterior a la entrevista, Trump pareció el domingo ampliar su plazo para que Irán llegue a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

"¡Martes, 8:00 p.m., hora del Este!", publicó a secas.

El nuevo plazo retrasaría en un día su ultimátum a Teherán, después del cual Trump ha prometido destruir las centrales eléctricas y los puentes del país asiático.