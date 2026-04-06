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Fredy Pérez habla del apoyo del psicólogo para ser figura crema

  • Con información de Rudy Martínez / Colaborador
05 de abril de 2026, 18:23
Así salió Fredy Pérez de la cancha de Mictlán. (Foto: Comunicaciones)

Así salió Fredy Pérez de la cancha de Mictlán. (Foto: Comunicaciones)

El portero escuintleco Fredy Pérez fue la figura del partido que Comunicaciones empató 1-1 ante Mictán, en el estadio La Asunción.

EL PARTIDO: Fredy Pérez se hace figura en el empate crema ante Mictlán

El oriundo de la Nueva Concepción lamentó que algunos errores marcaran el destino de su equipo en Jutiapa.

 

 

"Nosotros no vamos a estar tranquilos hasta que este torneo acabe. Todos los equipos están luchando. Hoy no era un rival fácil. En lo colectivo estamos haciendo las cosas bien, lamentablemente a veces cometemos errores. Hoy era para ganar, pero el punto es importante", dijo.

Sobre su actuación, siendo clave para que los albos sumaran en Jutiapa. "Es ayuda de todo el grupo, del profe, del psicólogo, eso ha fortalecido mi mentalidad. Hoy tuve un par para ayudar al equipo y eso es importante, me importa seguir por ese camino", finalizó.

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