Gobierno confirma que militariza el Campo Petrolero Xan

Ministerio de la Defensa confirma que se reforzó la presencia del Ejercito en el lugar para brindar seguridad.

El Gobierno de Guatemala confirmó que el Campo Petrolero Xan se convertirá en una base militar desde la cual se protegerá la soberanía, el ambiente y el patrimonio natural del país.

Durante la conferencia de prensa La Ronda el secretario de Comunicación Social de la Presidencia confirmó que el presidente Bernardo Arévalo decidió que el Campo Petrolero Xan "se convertirá en un puesto de mando, que marcará un antes y un después en la seguridad de la región".

El secretario informó que el anunció lo hizo ayer el presidente en el marco de su visita al Campo Xan ubicado en San Andrés, Petén La visita y agregó que lo que el Gobierno busca es "recuperar el control, proteger el medio ambiente, garantizar la seguridad y abrir paso a un modelo sostenible".

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia confirmó la decisión del presidente Arévalo. (Foto: SCSP / Soy502)

Durante su visita a Petén el mandatario dijo: "El Ministerio de la Defensa es el que va a asumir el control del Campo Xan, que pasa a ser ahora un puesto de mando militar, parte de la Brigada Especial de Operaciones de Selva".

Palomo agregó que "el Estado está ejerciendo soberanía, recuperando control y protegiendo el medio ambiente, patrimonio natural y la gran Selva Maya".

"El mensaje es contundente, donde antes hubo depredación, hoy hay protección, donde hubo abandono, hoy hay presencia del Estado. El Campo Xan también simboliza otra gran lucha y es la lucha contra el narcotráfico, contra las redes del crimen organizado", declaró el funcionario.

El ministro de la Defensa Nacional Henry Saenz confirmó que "se tomó posesión para dar control territorial y asegurar toda la infraestructura estratégica instalada en campo Xan, el ferri del río San Pedro y el oleoducto que llega hasta Puerto Santo Tomás".

"Se reforzó el dispositivo con posesión y fuerza par inicialmente darle seguridad y protección a toda la infraestructura y darle tranquilidad a toda la ciudadanía de evitar sabotajes o cualquier incidente ambiental", declaró el ministro.

Saénz insistió que no hay invasiones en los terrenos del campo Xan, que la única que se dio fue atendida y que los vecinos del lugar "ayudan a observar que los terrenos se mantengan como estaban".