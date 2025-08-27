Bernardo Arévalo afirma que Campo Petrolero Xan ya no era productivo

-

Además, el presidente aseguró que no hay invasiones en los terrenos del campo petrolero.

El presidente Bernardo Arévalo llevó a cabo una visita al Campo Petrolero Xan, ubicado en San Andrés, Petén y aseguró que los pozos petroleros dejaron de ser productivos hace mucho tiempo, y negó que haya invasiones en los terrenos del campo.

El mandatario fue acompañado de los ministros de Energía y Minas, Víctor Ventura, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes y el ministro de la Defensa Nacional, Henry Saénz.

"La verdad es que son pozos que hace mucho dejaron de ser productivos, porque ahora, para poder sacar un barril de petróleo, había que inyectar y sacar contaminada 120 barriles de agua dulce", declaró el mandatario.

El mandatario fue acompañado por varios ministros en su visita al Campo Xan. (Foto: SCSP / Soy502)

Según el mandatario, el petróleo que se extraía del campo es "sumamente pesado, sulfurizado" y "era mucho más difícil y caro tratarlo".

Aseguró que el petróleo del Campo Xan no es competitivo con relación al precio del petróleo en el mundo e insistió que "ya eran pozos prácticamente desactivados".

El mandatario insistió que en los pozos del Campo Xan la producción estaba "más allá de la rentabilidad" y provocaban daños al medio ambiente, asimismo, aseguró que no existen invasiones de personas en los terrenos del campo.

"Lo que ha sucedido es que las comunidades mismas han dicho que lo que temen es que venga gente de afuera, pero esta gente no va a venir porque tenemos un despliegue militar que claramente da la seguridad de que estamos en control de esta zona", afirmó el gobernante.

Enfatizó que "no es cierto que haya áreas invadidas" o que "haya instalaciones fuera de control" y aseguró que trabajan en "un cierre efectivo y ambientalmente pleno" del campo y que "hay desplegado personal permanente de distintas instituciones para lograr esos objetivos".

Indicó que en las instalaciones opera personal del Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de la Defensa, además hay un destacamento de la Policía Nacional Civil y presencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para atender a las personas ubicadas cerca del campo.

El Minsiterio de Energía y Minas lleva a cabo un proceso de contratación de emergencia de servicios petroleros para iniciar con el proceso de cierre del Campo Xan. (Foto: SCSP / Soy502)

Responde a detractores

Derivado de las críticas de varios sectores sobre el proceso de cierre y las peticiones que el Campo continúen las operaciones de explotación del petróleo, el mandatario hizo varios comentarios.

"Tristemente, tenemos gente que logra hacer carreras únicamente a base de mentiras. Hay una buena parte que no tiene la información concreta de la realidad", aseguró Arévalo.

Agregó que "hay otra parte" de personas que estaban mezclados en "redes de intereses que estaban tejidas alrededor" del Campo y como ejemplo citó que "a través del ferry pasaran tráficos ilegales de un lado a otro del río".

"El hecho de que ahora esté bajo control del Ejército de Guatemala garantiza que esos tráficos ilegales ya no van a pasar. Y de esa combinación está hecha la gente que se ha venido haciendo una crítica a lo que ha sucedido acá", afirmó el presidente.