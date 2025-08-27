Así contratará el Gobierno a las empresas que operen infraestructura petrolera

-

El comité encargado de evaluación aún elabora un informe para la cartera de Energía y Minas.

Para la primera semana de septiembre se espera que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) tenga un informe con el cual podrá llevar a cabo la invitación pública a empresas que presten servicios petroleros para que operen la mini refinería La Libertad y el sistema de oleoducto que se extiende por varios municipios de Petén.

La información fue confirmada por el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, quien explicó que con la emergencia declarada —el pasado 18 de agosto—se inició el proceso para que las firmas interesadas presentaran sus antecedentes.

"En esa fase estamos, invitamos a firmas que tengan experiencia en la industria petrolera para que presenten sus antecedentes. Se revisa que estas llenen los requisitos para que se les invite a participar", explicó el ministro.

El oleoducto pasa por varios municipios de Petén e Izabal. (Foto: Archivo / Soy502)

Ventura agregó que la primera semana de septiembre esperan que el Comité de Recepción y Calificación de Ofertas, que se menciona en el Reglamento para la Celebración de Contratos de Servicios Petroleros con el Gobierno entregue su informe razonado con la información de las cinco empresas que participaron.

El funcionario confirmó que las empresas que mostraron interés en prestar servicios petroleros son:

Simmons Edeco (Canadienses)

Max Energía (Canadienses)

Tritan Energía (Mexicana)

Hupecol Operating (Colombiana)

Global Resources/Ikon Midstrean (EEUU)

LEA MÁS: MEM abre contratación de servicios de urgencia para operar Minirefinería La Libertad

Según el citado reglamento, "la comisión debe analizar las ofertas y documentación complementaria, haciendo la calificación de las mismas conforme a los criterios de selección de ofertas indicados en la licitación".

Posteriormente, el Ministerio podrá pedir las aclaraciones oportunas al comité y luego de un análisis adjudicará los servicios petroleros.

"Entonces se les manda los términos de referencia a las empresas para que presenten su oferta y la que mejor cumpla es con la cual vamos a hacer el contrato, ese es el proceso", puntualizó Ventura.

El MEM busca que se opere la infreestructura petrolera luego del cierre del Campo Petrolero Xan. (Foto: Archivo / Soy502)

Buscan seguir operaciones

El pasado 18 de agosto el MEM publicó dos acuerdos ministeriales el 241-2025/SG y el 242-2025/SG con los cuales acordó declarar de emergencia la contratación de servicios petroleros para operar y administrar el Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (SEHT) y las instalaciones de la mini refinería La Libertad, ambos ubicados en Petén.

Según el contrato de operación y administración 1-19, el SEHT está compuesto por un oleoducto con instalaciones superficiales y subterráneas que tiene una longitud de 353 kilómetros.

Este está ubicado en varios municipios de Petén e Izabal y tiene una capacidad de transporte de 30 mil barriles de petróleo diarios.

LEA MÁS: MEM declara emergencia para contratar empresa que opere el oleoducto en Petén

Asimismo, el sistema cuenta con varias estaciones donde existe infraestructura para el transporte, almacenamiento y trasiego de petróleo crudo y otros hidrocarburos.

Mientras que la mini refinería La Libertad tiene una capacidad de procesar un promedio de 6,000 barriles de petróleo estándar diarios de crudo.

Se encuentra ubicada en el kilómetro 500, ruta a Sayaxché, en La Libertad, Petén y en las instalaciones se encuentran dos plantas, una de proceso de asfalto y otra para el proceso de diésel.

El contrato de explotación del Campo Petrolero Xan terminó el pasado 12 de agosto de 2025. (Foto: Archivo / Soy502)

La mayor parte de la materia prima que utilizan tanto la mini refinería como el oleoducto provenía del Campo Petrolero Xan, cuyo contrato de explotación terminó el pasado 12 de agosto y no fue renovado debido a que el Congreso no aprobó ninguna legislación que lo permitiera.

El Campo Perolero Xan también está pendiente de que el Gobierno contrate los servicios petroleros de emergencia para ejecutar el cierre, desmantelamiento de las instalaciones y el abandono del mismo.

La fecha en que se hizo la declaratoria para contratar servicios petroleros de emergencia para el Campo Petrolero Xan fue el pasado 16 de julio.