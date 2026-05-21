Gobierno descarta desalojos de comunidades que habitan en la línea férrea

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Más de 65 mil familias habitan a lo largo de la línea férrea en todo el país y comunidades expresan preocupación por posibles desalojos futuros.

EN CONTEXTO: Invasores temen desalojo ante posible reactivación de línea férrea

El viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Lionel Morfín, aseguró que actualmente no existe ningún plan de desalojo para las familias que habitan a lo largo de la línea férrea del país.

Según explicó, la reunión sostenida con representantes comunitarios tuvo como objetivo escuchar las preocupaciones de los pobladores, quienes temen posibles desalojos ante la eventual reactivación de la línea férrea.

“ Más o menos 65 mil familias están a lo largo de la Línea Férrea, que se traducen en más o menos 250 mil personas a lo largo de todo el país ” Lionel Morfín , Viceministro de Desarrollo Urbano y Vivienda del CIV

Sin embargo, aclaró que por ahora únicamente se realizan análisis técnicos y diagnósticos para evaluar la viabilidad del proyecto ferroviario.

Por su parte, el interventor de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), Miguel Díaz Bobadilla, asegura que no existen planes de desalojo para familias que viven en la línea férrea.

Interventor de FEGUA, Miguel Díaz Bobadilla, asegura que no existen planes de desalojo para familias que viven en la línea férrea. pic.twitter.com/FpIdI46Py2 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) May 21, 2026

Morfín indicó que las evaluaciones se desarrollan mediante convenios entre Fegua y la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (Ocret), pero reiteró que no existe ninguna declaratoria oficial de desalojo.

Además, señaló que los líderes comunitarios solicitaron mayor certeza sobre el futuro de las familias asentadas en estos sectores, muchas de las cuales aseguran tener más de 50 años de residir en esos terrenos.

Subsidios habitacionales

Respecto de los apoyos habitacionales, explicó que los subsidios otorgados por el Fondo para la Vivienda (Fopavi) no están dirigidos específicamente a personas de la línea férrea, sino a cualquier familia en condición de pobreza o pobreza extrema.

"No existe ningún proyecto ahorita específico porque están en la etapa de diagnóstico, están en la etapa de verificación para revisar con drones y verificar cómo está la situación a lo largo de todo el país", indicó.

Morfín indicó que, según los registros preliminares, alrededor de 65 mil familias viven a lo largo de 800 kilómetros de la línea férrea, en todo el país, es decir, aproximadamente 250 mil personas.

Subsidios de FOPAVI están disponibles para familias en pobreza. (Foto: Soy502)

Detalló que las personas interesadas pueden acercarse a solicitar el beneficio, para realizar un estudio socioeconómico que determine si califican al subsidio.

Además, comentó que representantes de las comunidades plantearon impulsar una iniciativa de ley enfocada específicamente en la situación de las familias que viven sobre la línea férrea que busque mecanismos técnicos y financieros que permitan el traslado de estas familias hacia otros lugares.

Familias aseguran tener más de 50 años de vivir en esos terrenos. (Foto: Soy502)

Asimismo, reiteró que todavía no existe un proyecto ferroviario definido, pues las instituciones continúan en la etapa de diagnóstico y verificación de las condiciones de la línea férrea, incluso mediante inspecciones con drones en distintos puntos del territorio nacional.