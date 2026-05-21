¡Disparos! Ataque armado deja un herido en la zona 11

El hecho armado ha dejado como saldo un hombre con heridas en diferentes partes del cuerpo.
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Un nuevo incidente armado sucedió este miércoles en la ciudad capital, esta vez en la 10a. avenida y 9a. calle de la colonia Roosevelt, en la zona 11, en cercanías del Centro Universitario Metropolitano (CUM).
Dentro de un inmueble fueron escuchados los disparos, por lo que se dio aviso a los Bomberos Municipales, quienes a su arribo le brindaron atención prehospitalaria a un hombre que resultó con heridas por proyectiles de arma de fuego.
Esta persona aun no ha sido identificada, pero se presume que tiene aproximadamente 32 años, según indicaron los socorristas quienes lo trasladaron a la emergencia del Hospital Roosevelt.
Por causas que se desconocen, la víctima sufrió el ataque armado que le provocó heridas de bala en el tórax y en el abdomen, según informó el cuerpo de bomberos.