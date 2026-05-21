¡Se empotra en pasarela! Accidente de bus deja más de 20 heridos

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Varias víctimas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales tras sufrir golpes.

Un bus extraurbano descontrolado terminó empotrado en una pasarela ubicada en la 1a. calle y 9a. avenida de la zona 1 de San José Pinula, este miércoles 20 de mayo.

Varias personas resultaron con heridas luego del fuerte choque, por lo que fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes tras su arribo le brindaron asistencia a 25 personas.

El bus extraurbano terminó empotrado en una pasarela. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Según indicaron los socorristas, 12 de las víctimas requirieron su traslado hacia distintos centros asistenciales debido a la gravedad de las heridas.

De momento se desconoce el motivo del accidente de tránsito y serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas del mismo.

Al menos 25 personas se transportaban en el bus que sufrió el percance vial. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Debido a este percance vial, el tránsito en el sector se ha visto afectado, ya que uno de los carriles ha quedado totalmente bloqueado.