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¡Se empotra en pasarela! Accidente de bus deja más de 20 heridos

  • Por Geber Osorio
20 de mayo de 2026, 18:40
Más de 10 de los heridos fueron trasladados a centros asistenciales. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Más de 10 de los heridos fueron trasladados a centros asistenciales. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Varias víctimas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales tras sufrir golpes.

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Un bus extraurbano descontrolado terminó empotrado en una pasarela ubicada en la 1a. calle y 9a. avenida de la zona 1 de San José Pinula, este miércoles 20 de mayo.

Varias personas resultaron con heridas luego del fuerte choque, por lo que fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes tras su arribo le brindaron asistencia a 25 personas.

El bus extraurbano terminó empotrado en una pasarela. (Foto: Bomberos Voluntarios)
El bus extraurbano terminó empotrado en una pasarela. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Según indicaron los socorristas, 12 de las víctimas requirieron su traslado hacia distintos centros asistenciales debido a la gravedad de las heridas.

De momento se desconoce el motivo del accidente de tránsito y serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas del mismo.

Al menos 25 personas se transportaban en el bus que sufrió el percance vial. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Al menos 25 personas se transportaban en el bus que sufrió el percance vial. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Debido a este percance vial, el tránsito en el sector se ha visto afectado, ya que uno de los carriles ha quedado totalmente bloqueado.

Un total de 12 personas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Un total de 12 personas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales. (Foto: Bomberos Voluntarios)

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