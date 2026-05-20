Precio del petróleo cae con fuerza ante la esperanza de acuerdo entre EEUU e Irán

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El precio del crudo bajó poco más del 5% luego de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que las conversaciones con Irán están "en el límite".

Los precios del petróleo cerraron con fuertes caídas este miércoles 20 de mayo por las declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que las negociaciones con Teherán han entrado en sus "etapas finales".

"Está justo en el límite, créanme", dijo Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, cuando le preguntaron en qué punto se encontraban las conversaciones con Irán.

"Tendremos un acuerdo o vamos a hacer algunas cosas que son un poco desagradables. Pero, con suerte, eso no pasará", añadió.

El presidente estadounidense afirmó "no tener prisa" por alcanzar un acuerdo, pero el mercado solo se fijó en la esperanza de un desenlace positivo, lo que reforzó la tendencia a la baja que ya se había visto al comienzo de la sesión.

Los precios del petróleo bajaron este miércoles tras la esperanza de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, lo que llevaría a que se reabra el estrecho de Ormuz. (Foto ilustratriva: iStock)

Disminuye más del 5%

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, cayó un 5,63%, hasta los 105,02 dólares, tras haber bajado brevemente hasta los 103,24 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes cayó un 5,66%, hasta los 98,26 dólares.

"Si se llegara a un acuerdo, los operadores esperan que se reabra el estrecho de Ormuz, lo que permitiría que los barriles vuelvan al mercado", señala a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

*Con información de AFP