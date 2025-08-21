Salud denuncia posible caso de corrupción en el Hospital Roosevelt

-

El caso se suma a otro similar que fue detectado en mayo pasado y que ocurrió en el Hospital General San Juan de Dios.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) detectó indicios de un caso de posible corrupción en varios eventos de remozamiento y otros servicios pagados que no habrían sido realizados en el Hospital Roosevelt los cuales ascienden a más de Q 16 millones

Durante la conferencia de prensa denomina La Ronda llevada a cabo la mañana de este jueves Rubén Ramos, de la Unidad de Asuntos Internos del MSPAS, explicó que lograron identificar que en algunos eventos "se obviaron los procesos de cotización y licitación" y por ello se presentó la denuncia.

Agregó que la denuncia se refiere a remozamientos y otros servicios pagados no realizados en el Hospital Roosevelt y asciende a Q 16,842,992.38.

"Se tenía que hacer el debido proceso de licitación, sin embargo, se obvió y en lugar de ello se fraccionaron las compras y se autorizaron compras directas. No se prestaron los servicios o se simuló la prestación de los mismos y se hizo la autorización de los pagos en el hospital", precisó Ramos.

Agregó que los vinculados a este nuevo caso de corrupción son "principalmente los representantes legales de las empresas y funcionarios, empleados y contratistas del Hospital Roosevelt".

"Como un ejemplo de los fraccionamientos tenemos que el día 30 de mayo se emiten 17 CUR —comprobantes únicos de registro— en un solo día. La sumatoria de estos ascienden a Q1,508,787 por servicios de desinfección, sanitización de varias áreas del hospital", detalló el funcionario.

Agregó que este caso es muy similar a uno que ya se denunció en mayo pasado en el Hospital General San Juan de Dios, donde prácticamente se dieron los mismos hechos y el monto de esa denuncia asciende a Q10,710,302.13.

"Entonces, con la denuncia anterior de mayo de Q 10.7 millones y la denuncia actual de Q 16.8 millones hacen un acumulado de Q27,553,294.52 en los dos hospitales más grandes del país, San Juan de Dios y Roosevelt", explicó Ramos.

Detalles del caso

El representante del MSPAS informó que, con base en la auditoría, se determinan algunos patrones en los proveedores y que, a diferencia del hallazgo en el Hospital San Juan de Dios, en el Hospital Roosevelt se detectan cinco empresas.

Destacó que se logró determinar que las empresas evadieron licitaciones y se usó la figura de compra directa, se encontró que los cuadros comparativos de ofertas son previos a las órdenes de pago, en algunos expedientes no contaba la presentación de cronogramas, son extratemporáneos o no tienen fechas.

Asimismo, la auditoria registró que no se aplicó el título III del régimen de licitación y cotización y el capítulo I del régimen de licitación, para damnificar al hospital en su patrimonio se consumaron compras directas con oferta electrónica y se llevó a cabo una modificación que no procedía en el cierre presupuestario de 2022.

"También se determinó una relación entre las empresas. Un contador es el mismo de cuatro empresas. A la vez un representante legal representó a dos empresas. Esas son las relaciones iniciales encontradas", declaró el funcionario.

También se tiene registrado que una de las empresas realizó dos actividades, la primera fue el control de plagas, limpieza general, desinfección y sanitización por Q5.7 millones y el arrendamiento de una bodega por Q4.5 millones.

"En el alquiler del inmueble resalta lo siguiente que se evadió el régimen de licitación, se hizo fraccionamiento, no se comprobó la necesidad de este alquiler, en su momento hubo informes de auditoría en los cuales se recomendó rescindir ese contrato. Sin embargo, no se acató esa recomendación. Otro hallazgo es que fue un subarrendamiento", puntualizó Ramos.

Enfatizan trabajo

Julio Flores, director ejecutivo de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, destacó que "ya son más de 300 casos de corrupción debidamente fundamentados que ha presentado el Organismo Ejecutivo".

"A la fecha hay 67 oficinas de asuntos de probidad trabajando día a día no sólo prevenir la corrupción, que es nuestra función principal, sino para detectar irregularidades y que de forma conjunta con los órganos de control interno se presenten los casos", aseguró el director.

Resaltó que el Gobierno está comprometido con la lucha contra la corrupción y a su juicio el trabajo y controles internos en las instituciones gubernamentales que han llevado a cabo en los últimos meses "sí funcionan".