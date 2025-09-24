Gobierno aún no decide dónde construirá la megacárcel que prometió Bernardo Arévalo

-

Reconstruir la cárcel de Fraijanes II o retomar una obra que dejó sin terminar Otto Pérez Molina son las opciones que analiza el Gobierno para la construcción de una cárcel de alta seguridad.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó que siguen sin resolverse diversos problemas con el terreno en el cual se pretendía construir una megacárcel para reos de alta peligrosidad, en Masagua, Escuintla.

El funcionario informó a la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso que "en dos semanas" se tomarían decisiones sobre ese proyecto.

Aunque el pasado 19 de agosto ya hablaba de la posibilidad de desistir de la edificación en el citado punto y trasladar la obra a Petén, ahora dio a conocer que el terreno seleccionado en ese departamento "también tiene problemas".

Debido a ello, podría optarse por hacer una "renovación, en dimensiones de reconstrucción", en la cárcel de Fraijanes II o retomar una obra que dejó a medias el gobierno de Otto Pérez Molina, con la cual se pretendía ampliar la granja penal Canadá, en Escuintla.

La primera opción sigue siendo Masagua, pues ya hay estudios y diseño, y "ese dinero se podría perder", expresó Jiménez.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó que aún no hay una decisión tomada sobre la construcción de la cárcel en Masagua



Banco presiona

Pero la decisión de dónde construir la megacárcel no es el único problema que enfrenta el Gobierno. Según el jefe de la cartera del Interior, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que otorgó el préstamo para el proyecto, ha puesto reparos a las opciones que se han planteado.

"Para ellos es importante que el préstamo se ejecute", dijo el funcionario, y añadió que el crédito vencerá entre octubre y noviembre del próximo año. Esto implicaría que, si no se logra una solución para echar a andar la obra, el dinero destinado a ella se podría perder.

Según Jiménez, el préstamo que financiaría la construcción del penal vence a finales del próximo año



Tras escuchar tales argumentos, el presidente de la sala de Finanzas, Julio Héctor Estrada, opinó que si no hay una planificación lista, el penal no se ejecutará en 2026. Eso, sumado a inconvenientes que habría con la empresa a la cual se le adjudicó el contrato, según se mencionó.

A criterio del legislador, no debería quedar un espacio presupuestario para la construcción de la citada prisión en el plan de gastos del siguiente año, ya que, por los tiempos que conllevaría preparar y levantar una nueva licitación, el proyecto arrancaría hasta 2027.

"Sin planificación, no lo podemos ayudar", dijo el diputado, y remarcó que "infraestructura (en el Sistema Penitenciario) no va a haber" el siguiente año.

El diputado Julio Héctor Estrada indicó que la falta de planificación para la megacárcel que se ofreció en este gobierno, impediría que el proyecto arrancara en 2026. (Foto: Congreso)

Una promesa difícil de cumplir

Una de las promesas de campaña del presidente Bernardo Arévalo fue la construcción de una cárcel de máxima seguridad que contribuiría a deshacinar las prisiones actuales y a reclasificar a los reos más peligrosos.

De acuerdo con lo anunciado, incluso antes de tomar posesión, el penal tendría capacidad para unos 3 mil reclusos.

Durante los primeros meses del gobierno, se informó que para cumplir con esa promesa se optaría por un proyecto que dejó en fase de diseño la administración de Alejandro Giammattei. La prisión se ubicaría en la finca Cuyuta, en Masagua; sin embargo, diversos problemas han impedido que eso se concrete.

Este es el diseño de la megacárcel que se planeó construir en Masagua, Escuintla. (Foto: Archivo/Soy502)

Según la ficha técnica, que se dio a conocer en 2022, la megacárcel estaría a unos 75 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, y para construirla se contaría con recursos procedentes de un préstamo adquirido en agosto de 2020 con el BCIE.

En su momento, se indicó que se invertirían Q668 millones, los cuales se usarían de la siguiente manera:

Q 16.5 millones para diseño

Q 581.8 millones para construcción

Q 69.7 millones para equipamiento

Cuando comenzó la actual administración, las autoridades manifestaron que se harían estudios del estado financiero de la obra, para determinar cómo proceder. Lo último que se informó fue que la edificación comenzaría en 2026; ahora, eso está en análisis.