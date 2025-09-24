¡Nuevo caso! Malouf acusado de provocar daño físico permanente a un paciente

-

Kevin Maluf es investigado por otro caso ocurrido en su clínica y el juicio está previsto para 2026.

El reconocido cirujano plástico Kevin Malouf enfrentará juicio por otro caso, acusado por el delito de lesiones culposas, luego de que el Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal admitiera los cargos.

La audiencia de conocimiento de cargos se llevó a cabo el martes 23 de septiembre, donde la jueza dio luz verde para avanzar a la etapa de juicio. La fecha fue programada para el 16 de marzo de 2026.

A través de sus redes sociales, el cirujano plástico Kevin Malouf compartía contenido frecuente sobre tendencias en cirugía estética. (Foto: Redes Sociales)

Samuel Herrera, abogado defensor de la víctima, expresó que llegar a esta etapa del proceso ha sido un gran paso, tras cinco años de trabajo legal.

"El día de hoy podemos decir, con mucho éxito, que se logró enviar a juicio al señor Kevin Malouf Sierra. Para nosotros representa un logro que acerca la justicia a mi defendido, quien sigue con la lesión", aseguró el abogado Herrera al finalizar la audiencia.

Herrera también criticó los argumentos de la defensa de Malouf, quienes según él no atacaron el fondo de la acusación.

"Solo se excusaron diciendo que la acusación tenía ciertas impresiones.

Pero si la Fiscalía tardó cinco años en presentar el caso, es porque hay un fundamento serio para determinar su responsabilidad penal", agregó.

Kevin Malouf fue enviado a debate oral en 2026 por el delito de lesiones culposas cometidas en su clínica. (Foto: Wilder López/Soy502)

Malouf fue denunciado por presuntamente haber actuado de forma negligente durante una cirugía plástica realizada en 2018. Según la acusación, el médico cometió un grave error al retirar, accidentalmente, un nervio de una de las piernas del paciente, lo cual le provocó dolor permanente e inmovilidad inmediata.

La víctima asegura que solicitó apoyo del cirujano para iniciar tratamientos, pero Malouf se negó a ofrecer cualquier tipo de resarcimiento.

La defensa de Malouf

Alejandro Arriaza, abogado defensor del cirujano plástico, al referirse a la acusación por presunta negligencia médica."Este proceso no refleja una conducta dolosa, ni mala intención. El doctor Malouf ha actuado dentro del marco médico y con ética profesional.

En el debate del 16 de marzo de 2026 vamos a demostrar que no existe responsabilidad penal por las supuestas lesiones culposas que se le atribuyen", concluyó el defensor de Malouf.