Godzilla vs. Kong: ¿dónde ver la película completa en streaming?

"Godzilla Vs. King Kong", una de las películas más esperadas del año ya está disponible a nivel mundial para verse en cines y en streaming en algunos países.

Esta película es una secuela de “Godzilla: King of the Monsters” (2019) y “Kong: Skull Island” (2017). “Godzilla vs. Kong” narra cómo estos monstruos e enfrentan en un espectacular combate. Si bien la crítica especializada la califica de predecible, aplauden las secuencias de combate que son simplemente espectaculares.

Esta nueva entrega está protagonizada por Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall Brian Tyree Henry, Shun Oguri y la mexicana Eiza González.

Disponible en "streaming"

La película está disponible en línea únicamente en HBO Max y, por el momento, esta plataforma solo está habilitada para funcionar en Estados Unidos. Habrá que esperar para junio cuando ya esté disponible para Latinoamérica.

En Guatemala, película puede disfrutarse en las grandes salas de cine que cuentan con todos los protocolos para evitar el contagio de Covid-19. Si no puedes esperar hasta junio, valdrá la pena dar una vuelta por Cinépolis o Cinemark y para verla.

*Con información de El Comercio