¡Goleada merengue! Real Madrid supera al Bilbao y le sigue el paso al Barsa

El Real Madrid confirmó su gran momento futbolístico al imponerse este miércoles con autoridad 3-0 al Athletic de Bilbao en condición de visitante, en el partido reprogramado correspondiente a la jornada 19 de la Liga Española 2025-2026, disputado en el siempre complicado estadio de San Mamés.

El conjunto dirigido por Xabi Alonso salió con personalidad desde el primer minuto y encontró rápidamente recompensa. Al minuto 7, Kylian Mbappé abrió el marcador tras una precisa asistencia de Trent Alexander-Arnold, dejando claro que el equipo blanco llegó decidido a marcar diferencias desde temprano.

Antes del descanso, los merengues ampliaron la ventaja. Al minuto 42, Eduardo Camavinga apareció en el área para definir con potencia, luego de una asistencia de cabeza del propio Mbappé, cerrando así una primera parte de dominio madridista.

En la segunda mitad, el Real Madrid mantuvo el control del balón, mostró solidez defensiva y continuó siendo profundo en ataque. Al minuto 59, nuevamente Kylian Mbappé se hizo presente en el marcador para firmar su doblete y colocar el definitivo 3-0, sellando una actuación redonda del equipo blanco.

FP: @AthleticClub 0-3 @RealMadrid

⚽ 7' @KMbappe

⚽ 42' @Camavinga

⚽ 59' @KMbappe

@Emirates pic.twitter.com/jjzogK0QW6 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 3, 2025

La única nota negativa para los visitantes fue la lesión de Eduardo Camavinga, quien tuvo que abandonar el terreno de juego por una molestia muscular, convirtiéndose en una baja sensible para el esquema de Xavi Alonso en las próximas semanas.

Con este triunfo, el Real Madrid llega a 36 puntos y se coloca a solo una unidad del líder Barcelona, que suma 37, en una lucha cerrada por la cima del campeonato. Este encuentro fue adelantado debido a la próxima disputa de la Supercopa de España, programada para enero de 2026.