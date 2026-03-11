A un día de concluir el plazo, 14 aspirantes a Fiscal General recibieron tachas

Catorce son los aspirantes señalados de tener algún impedimento para continuar en el proceso de integración de la nómina de candidato a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).
A un día del cierre de recepción de impedimentos, suman 14 los aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) que han recibidos objeciones a sus aspiraciones de dirigir la investigación penal en el país.
De estos, sobresalen los señalamientos presentados contra la actual Fiscal General, Consuelo Porras, quien al momento registra ocho objeciones.
Entre los impedimentos contra Porras, resaltan los planteados por acusaciones de criminalización de la Universidad de San Carlos (USAC), y por su presunta participación en adopciones ilegales.
Otros postulantes con señalamientos son José Manuel Quinto Martínez y Henry Alejandro Elías Wilson. Este último integró la nómina de candidatos que le fuerpresentada al expresidente de la República, Alejandro Giammattei en 2022.
Los señalados
Este es el listado completo de los aspirantes a Fiscal General tildados:
- Walter Paulino Jiménez Texaj
- José Manuel Quinto Martínez
- Silvia Lucrecia Villalta Martínez
- Paolo Rubén Similox Valiente
- Abdi Ariel Guerra Guzmán
- Beyla Xiomara Estrada Barrientos
- Miguel Estuardo Ávila Vásquez
- Amílcar Enrique Colindres Flores
- Cesar Isaac Payes Reyes
- Carlos Humberto Rivera Carrillo
- Henry Alejandro Elías Wilson
- María Consuelo Porras
- Marco Cortés Sis
- Julio Roberto Saavedra Pinetta
Cierre de la recepción de impedimentos
El módulo de recepción de impedimentos contra los aspirantes habilitado en el primer nivel del Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), estará recibiendo señalamientos contra los aspirantes a Fiscal General hasta mañana, jueves 12 de marzo, a partir de las 8:00 hasta las 15:30.