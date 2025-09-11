Carlos el "Pescado" Ruiz: Nueve años de gloria frente a Messi y CR7

-

Fue bonito mientras duró. La marca de la leyenda guatemalteca, Carlos el "Pescado" Ruiz, de máximo goleador en eliminatorias mundialistas, está en su ocaso, después de que Cristiano Ronaldo le igualara la cifra de 39 goles. Es cuestión de tiempo de que el portugués la supere.

Lo de Ruiz es historia pura, porque en tiempos en los que Cristiano y el argentino Lionel Messi reinaban en el futbol universal, el olfato goleador, cartel de romperredes y magia inigualable para anotar, lo hizo prevalecer sobre dichas estrellas durante nueve años. Un verdadero depredador.

El "Pescadito" disputó 5 eliminatorias hacia la Copa Mundial. Debutó en 2000, rumbo a Corea y Japón 20022 y se retiró en 2016,camino a Rusia 2018. La única desdicha para el ariete fue nunca haber clasificado con la Selección de Guatemala a la máxima justa del balompié.

A lo largo de 16 años se encargó de ser un referente de área, logrando tener como víctima a 16 rivales. De cara a puerta diversificaba el delantero, de manera que en septiembre de 2016, con la manita a San Vicente y las Granadinas, justo en el adiós a la Bicolor, se adueñó del récord.

Además, de CR7, Messi también tuvo a tiro este años Ruiz, pero el argentino solo llegó a 36 dianas y, a sus 39 años, no disputará una eliminatoria más. El "Bicho", un devorador de récords, con 40 años, todavía tiene 5 partidos por delante y es casi inminente que deje de compartir la cima.

Sea como sea, en medio de dos leyendas, Messi y Cristiano, figura el "Pescado", ídolo de todo un país y rey durante casi una década del récord de máximo goleador en eliminatorias mundialistas, destacándose por mejor efectividad que el luso y argentino, quienes disputaron una contienda más (ambos 6).

Comparativa

Carlos Ruiz participó en 5 eliminatorias, mientras que Cristiano y Messi lo hicieron en 6.

Los goles del "Pescado" en eliminatorias

¿Cómo los anotó?

Cabeza: (10)

Derecha: (22)

Izquierda: (7)

Total: (39)

Países a los que les marcó:

(5) Antigua y Barbuda;

(5) San Vicente y las Granadinas;

(5) Costa Rica;

(4) Santa Lucía;

(4) Trinidad y Tobago;

(3) Estados Unidos;

(2) Barbados;

(2) Cuba;

(2) Surinam;

(2) Canadá;

(2) Honduras;

(1) México;

(1) Belice;

(1) Jamaica.

(39) Total