Rolz y Toledo jugarán la ronda final de El Salvador Open Championship 2026

-

Los jugadores guatemaltecos, José Pablo Rolz y José Toledo, sacaron varios de sus mejores tiros, durante el segundo día de competencia de El Salvador Open Chapionship de golf, que se disputa en el Encanto Country Club, y con ello se situaron entre los mejores treinta jugadores (más empates) del certamen, pasaron el corte, y disputarán la ronda final del torneo.

Esta es la tercera edición del El Salvador Open Championship, sexta parada de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM), torneo que se disputa desde jueves hasta el sábado.

Rolz volvió a vivir una buena jornada, y luego de ubicarse en el top 5, en el primer día de competencia. Este viernes, tiró para 71, -1 bajo el par, y totalizó un score de 139, para ubicarse en el séptimo puesto de la clasificación general, con un -5 bajo el par.

El jugador, José Pablo Rolz, se ubica en la posición 7 de la clasificación general, luego de dos días de competencias en El Salvador Open Championship. (Foto: Saulo López)

El golfista profesional, José Toledo, también vivió un buen día. Este viernes escaló posiciones, y tiró un espectacular escore de 66, -6 bajo el par, para ubicarse en el puesto 10 general, con un total de 140 golpes, -4 bajo el par

El nuevo líder de la competencia, es el colombiano, Juan Camilo Vesga, quien vivió una jornada de 63, -9 bajo el par (total de 134, -10 bajo el par). El cafetero es seguido por el venezolano, Manuel Torres, quien tiró para 66, -6 bajo el par (total de 135, -9 bajo el par); mientras que, en la tercera plaza se ubica, Alejandro Madariaga, de México, quien logró un 67, -5 bajo el par (total de 135, -9 bajo el par).

El certamen cuenta con una bolsa de $120 mil en premios a repartir, y otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR). Este viernes, se jugó la segunda ronda del certamen, el field cuenta con un recorrido de 7,092 yardas, diseñado por la prestigiosa firma Dye Designs.

Este sábado se jugarán los últimos 18 hoyos del campeonato. Al campo saldrán los jugadores que superaron el corte, quienes lucharán por el título. El primer grupo iniciará el recorrido a las 8 horas; mientras que el último, saldrá al campo a las 10 horas.

La salida de Toledo está programada para las 9:24 horas, y será acompañado por Cristian Romero y Gastón Romero; mientras que, Rolz saldrá a las 9:36 horas, junto a Jorge García y Aram Yenidjeian.