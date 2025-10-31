Localizan plantación de droga valorada en más de Q7 millones en Petén

-

Mediante un operativo en San Luis, autoridades localizaron y destruyeron una siembra que contenía más de 7 mil arbustos de cocaína. Este importante decomiso reafirma la lucha antinarcótica en el país.

Durante un operativo realizado en área boscosa del caserío Río La Caoba, San Luis, Petén, agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), junto al Ejército de Guatemala, localizaron una siembra que contenía 797 mil arbustos de hoja de cocaína, las cuales fueron erradicadas.

Según el informe policial, el valor estimado del ilícito asciende a más de Q7 millones (Q7,970,000).

Petén uno de los principales focos de cultivos

La siembra de arbustos de hoja de cocaína en Guatemala ha mostrado una tendencia al alza en los últimos años, con Petén como uno de los principales focos de estos cultivos ilícitos.

El municipio de San Luis es considerado un punto estratégico para las operaciones del narcotráfico. Además de las plantaciones, las fuerzas de seguridad han localizado y destruido en la zona narcolaboratorios y pistas de aterrizaje clandestinas para el trasiego de drogas.

Mientras que en el caserío Agua Caliente, Sipacapa, San Marcos, localizaron y erradicaron 1,025 matas de marihuana, con un avalúo de Q.384,375#ProtegerYServir pic.twitter.com/EHT4zUqAKx — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 31, 2025

En San Marcos

Por otro lado, en el caserío Agua Caliente, Sipacapa, San Marcos, se erradicaron más de mil (1,025 ) matas de marihuana, valoradas en Q.384,375.