Karol G muestra los golpes que le dejó la fuerte caída en el escenario (video)

La fatal caída de Karol G le dejó alrededor de 9 lesiones en todo su cuerpo.

Con una serie de videos publicados en su cuenta de Instagram, Karol G mostró los severos golpes que dejaron marcado su cuerpo luego de la caída que sufrió en pleno concierto.

Mientras la terminaban de maquillar y arreglar para otro concierto, una persona que se encontraba en el camerino la grabó y enfocó cada uno de los golpes.

Las imágenes muestran que sus piernas fueron las más afectadas, sobre todo la derecha en la rodilla y pie, pues le tuvieron que colocar una tobillera, además, en la espalda y brazos le quedaron hematomas.

Así ocurrió

El incidente ocurrió la noche del viernes 26 de noviembre, pese a que estaba lastimada, la colombiana se puso de pie y siguió con el show.

Posteriormente y antes de continuar con su repertorio de canciones, se tomó unos minutos para pronunciarse sobre el accidente.

(Foto: captura de pantalla)

Rompe en llanto

Sentada en un banco y al lado de uno de sus músicos, la artista rompió en llanto.

"Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla, me duele todo, me duele todo... Olvídense de lo que pasó por favor, yo quería que fuera perfecto", expresó.

Ante su postura, la intérprete de "A ella" recibió aplausos de los asistentes y sus seguidores, quienes lamentaron lo ocurrido y a la vez la felicitaron por continuar con el evento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

*Con información de Suelta la Sopa.