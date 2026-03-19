Las zonas afectadas por diferentes percances viales la mañana de este jueves

Colisiones, fallas mecánicas y el incendio de un vehículo afectan la movilidad en estas áreas de la ciudad:
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Desde las primeras horas de este jueves 19 de marzo se han reportado varios incidentes en el tránsito de la ciudad, en especial podría verse afectado el paso hacia las zonas 10, 12, 15 y 16.
Las autoridades de tránsito reportan un vehículo semivolcado en salida de la Universidad Francisco Marroquín en la zona 10.
Tras el accidente Bomberos Municipales brindan atención en el lugar, mientras la Policía Municipal de Tránsito regula el paso vehicular.
En la zona 12 se reportó una triple colisión, el percance sucedió en calzada Atanasio y 38 calle con dirección sur.
Los Bomberos Municipales también cubren esta emergencia y brindan atención.
En la zona 15, a la altura del bulevar Landívar y 15 avenida se reporta que un picop presenta fallas mecánicas, por lo que fue necesario engancharlo a otro vehículo para poder retirarlo y liberar el paso. Ante este hecho, agentes de la PMT brindaron apoyo.
También se registró una colisión entre un vehículo tipo camioneta y un camión en Calzada La Paz, zona 16 en dirección a zona 5.
De este percance solo se reportan daños materiales y los vehículos fueron movilizados fuera de la vía para no obstruir el paso.
Durante la madrugada también se reportó un vehículo que se incendió en el bulevar Los Próceres, en la 19 avenida y zona 10 con dirección oriente.
El siniestro pudo tratarse de un corto circuito, aunque logró ser controlado por vecinos y Bomberos Municipales.