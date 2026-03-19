Las zonas afectadas por diferentes percances viales la mañana de este jueves

-

Colisiones, fallas mecánicas y el incendio de un vehículo afectan la movilidad en estas áreas de la ciudad:

Desde las primeras horas de este jueves 19 de marzo se han reportado varios incidentes en el tránsito de la ciudad, en especial podría verse afectado el paso hacia las zonas 10, 12, 15 y 16.

Las autoridades de tránsito reportan un vehículo semivolcado en salida de la Universidad Francisco Marroquín en la zona 10.

Tras el accidente Bomberos Municipales brindan atención en el lugar, mientras la Policía Municipal de Tránsito regula el paso vehicular.

Las autoridades de tránsito trabajan para mejorar la movilidad. (Foto: PMT)

En la zona 12 se reportó una triple colisión, el percance sucedió en calzada Atanasio y 38 calle con dirección sur.

Los Bomberos Municipales también cubren esta emergencia y brindan atención.

#PrecauciónAlTransitar



Triple colisión en calzada Atanasio y 38 calle zona 12 con dirección sur; bomberos municipales brindan atención y Policía MT regula el tránsito



Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#Zona12 #Prevención #MovilidadGT #PolicíaMT #AmilcarMontejo pic.twitter.com/b2QXrAeAjz — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) March 19, 2026

En la zona 15, a la altura del bulevar Landívar y 15 avenida se reporta que un picop presenta fallas mecánicas, por lo que fue necesario engancharlo a otro vehículo para poder retirarlo y liberar el paso. Ante este hecho, agentes de la PMT brindaron apoyo.

Otro vehículo prestó apoyo para movilizar el carro averiado. (Foto: PMT)

También se registró una colisión entre un vehículo tipo camioneta y un camión en Calzada La Paz, zona 16 en dirección a zona 5.

De este percance solo se reportan daños materiales y los vehículos fueron movilizados fuera de la vía para no obstruir el paso.

Los vehículos pudieron movilizare fuera de la vía para no obstruir el flujo vial. (Foto: PMT)

Durante la madrugada también se reportó un vehículo que se incendió en el bulevar Los Próceres, en la 19 avenida y zona 10 con dirección oriente.

El siniestro pudo tratarse de un corto circuito, aunque logró ser controlado por vecinos y Bomberos Municipales.