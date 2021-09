El Arzobispo y su mensaje por quienes se indignan con el Bicentenario

Durante su discurso el arzobispo también se refirió a la pandemia y a la falta de vacunación.

El arzobispo Metropolitano, Gonzalo de Villa y Vásquez, ofreció un Te Deum para conmemorar el Bicentenario de Independencia y reconoció que a muchas personas les genera "enojo" y "rabia".

Durante su mensaje, De Villa reconoció que recordar la Independencia para los opositores significa "recordar nuestras desgracias. Y eso produce enojo y rabia".

"No pocos este año han comenzado a abominar la palabra Bicentenario por considerar esta palabra unida a festejos anunciados al Gobierno o por considerar que la Independencia no trajo nada nuevo a las mayoría pobres de Guatemala", manifestó durante la Homilía del Te Deum que por primera vez se realizó de manera virtual por el Covid-19.

Pero cuestionó: "¿Qué nos queda entonces? ¿Ignorar esa fecha? ¿Maldecirla? Eso no cambia nada de lo ya ocurrido".

Sin embargo, reflexionó: "La fecha entonces del 15 de Septiembre es una invitación obvia a pensar en Guatemala a hacerlo delante de Dios y alabar a Dios por Guatemala. Ese es el sentido de este Te Deum y lo queremos hacer iluminados por la palabra de Dios".

"Sin justicia"

El religioso también manifestó su rechazo ante la apreciación de falta de justicia y equidad, para ello utilizó al profeta Isaías, quien habla de paz, de justicia y de derecho.

"No me toca aquí, no quiero hacerlo, analizar la realidad actual de Guatemala, pero el sentir popular y no popular muy generalizado es que la justicia brilla por su ausencia y que el derecho ha sido prostituido. Ello causa indignación, desesperanza y desconsuelo", subrayó.

Covid-19

Durante la Homilía también se refirió a la pandemia, la falta de vacunación y criticó a los líderes sociales y religiosos que promueven no vacunarse.

"Aunado a ello estamos en el tiempo de la pandemia un mal como no recordamos otro igual... Un mal en donde encontramos muchas víctimas, unas fallecidas, otras enfermas", dijo.

Agregó: "Hablar de víctimas es fácil, pero hablar de responsables no. Podemos achacar al Gobierno mucha culpa en que no se haya atendido mejor la pandemia, y ello es cierto. Pero debemos de reconocer que como pueblo no hemos sabido cuidarnos lo suficiente".

Según De Villa, el Gobierno tiene "mucha responsabilidad" de la lentitud en la que avanza la vacunación, pero también es culpa de la población.

"Hay tanta gente que se opone a la vacunación..., que no hace llegar el mensaje adecuado o peor aún, hay líderes religiosos y sociales que hablan en contra de la vacunación. Es responsabilidad también de gente que fiestéa y que actúa por ello de forma irracional", manifestó.