Arbeloa: "El Real Madrid siempre vuelve, hemos caído muchas veces"

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El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, admitió este domingo la decepción que supone haber perdido LaLiga, pero recordó que el club blanco "siempre vuelve" y pidió a sus jugadores que lo den todo en los partidos que quedan.

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"Entendemos la frustración, el desencanto, lo insatisfechos que tienen que estar (afición y club) con esta temporada y bueno pues lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro, aprender de todo lo que hemos hecho mal este año", dijo Arbeloa tras perder 2-0 contra el Barcelona, que se proclamó campeón después de ese Clásico.

"Sabemos que el Real Madrid siempre vuelve. Somos un equipo que nos hemos caído muchas veces y nos hemos levantado muchas veces, pero ahora mismo entiendo el enfado que puede tener cualquier aficionado al Madrid", admitió.

"Hay que trabajar para dar la vuelta a la situación que tenemos ahora mismo", añadió un cariacontecido Arbeloa.

Con tres partidos aún para el final de LaLiga y sin nada en juego, el técnico merengue pidió a sus jugadores que no se dejen ir.

"Tenemos que demostrar que de verdad estamos dolidos haciendo tres grandes partidos y tres grandes victorias", exigió el técnico azulgrana.

El mensaje de Arbeloa al madridismo pic.twitter.com/T8748LxXY0 — MARCA (@marca) May 10, 2026

Arbeloa volvió a insistir en que "necesitamos colectivamente dar un paso adelante, tener una idea muchísimo más clara de lo que queremos hacer".

"Anteponer el colectivo a lo individual porque más allá del talento siempre tenemos que tener una idea muy clara y para mí ese es el principio", insistió.

Arbeloa consideró que el partido "se nos ha puesto muy cuesta arriba demasiado pronto" al ir perdiendo 2-0 en apenas 20 minutos.

"No era un escenario nada fácil. A los jugadores les he pedido que se entregasen hasta el final independientemente de cómo estuviésemos en el marcador y bueno, pues es lo que hemos intentado hacer", confesó.