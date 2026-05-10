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Así evitan que incendio forestal dañe viviendas en la zona 7 (Video)

  • Por Reychel Méndez
10 de mayo de 2026, 17:50
Tras varios minutos lograron controlar el siniestro y evitaron que viviendas sufrieran daños. (Foto: Bomberos Municipales)

Tras varios minutos lograron controlar el siniestro y evitaron que viviendas sufrieran daños. (Foto: Bomberos Municipales)

Los socorristas acudieron a la zona 7 tras varios llamados de auxilio por un incendio forestal que amenazaba quemar viviendas del sector.

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Durante la tarde de este 10 de mayo, Bomberos Municipales acudieron a la zona 7 capitalina tras varios llamados que alertaban sobre un incendio forestal que amenazaba con varias viviendas del sector.

Según la información compartida por los socorristas, la emergencia se registró en la 53 calle "B" y 32 avenida, Colonia El Granizo 3 y debido a la magnitud del siniestro, varias unidades se dirigieron al lugar.

En total acudieron 4 motobombas, 3 unidades de abastecimiento, 18 bomberos, incluyendo integrantes de la Brigada de Respuesta a Incendios Forestales, quienes trabajaron en la contención y control del incendio.

Luego de varios minutos se logró sofocar el incendio, se requirió la evacuación preventiva de algunos vecinos del sector como medida de seguridad y ninguna persona necesitó ser trasladada a un centro asistencial.

Varias unidades se presentaron al lugar. (Foto: Bomberos Municipales)
Varias unidades se presentaron al lugar. (Foto: Bomberos Municipales)

Hasta el momento se desconocen las causas que pudieron ocasionar las llamas, pero los bomberos continúan en el lugar realizando labores de liquidación y enfriamiento para evitar una posible reactivación del fuego.

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