Hansi Flick: "Estamos felices y queremos llegar a los 100 puntos"

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El técnico del Barcelona, Hansi Flick, se mostró feliz tras ganar su segunda Liga consecutiva con el equipo catalán y aseguró este domingo que el próximo objetivo es llegar a los 100 puntos al final del campeonato.

"Queremos llegar a los 100 puntos, todavía es posible y ese es el siguiente objetivo. Queremos conseguirlo y queremos centrarnos en los próximos partidos al 100%, como siempre hacemos", dijo Flick tras ganar 2-0 al Real Madrid.

El Barcelona se ha proclamado campeón de Liga a falta de tres jornadas para el final de la competición. Para llegar a 100 puntos debe ganar sus últimos tres partidos de Liga (Alavés, Betis, Valencia).

"Creo que hemos jugado de una manera fantástica (durante la temporada). La forma en que jugamos, el estilo con el que jugamos... No marcamos tantos goles como la temporada pasada, pero creo que defendimos mucho mejor", explicó Flick.

El entrenador azulgrana destacó la unión del vestuario que calificó como de familia, lo que ayuda al rendimiento del conjunto.

"Esta mañana mi madre me llamó y me dijo que mi padre había fallecido y entonces pensé si debía guardármelo o debía hablarlo con el equipo porque para mí es como una familia. Me dije 'Vale, quiero dar también esta información a los jugadores'", explicó.

"Lo que hicieron fue increíble. Nunca olvidaré ese momento", añadió el técnico azulgrana.

"No voy a olvidar nunca este día. Siento que estoy en el lugar correcto"



Hansi Flick, emocionado, cuenta un día que nunca olvidará y añade: "El año que viene vamos a intentar ganar la Champions". pic.twitter.com/W1JAlCOGX5 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 10, 2026

"Creo que todos queremos seguir y queremos dar más por este club también para para alcanzar el siguiente nivel", consideró.

"Y sé que todos aquí y también en Barcelona quieren ganar la Champions League. Lo intentaremos de nuevo la próxima temporada y ojalá podamos conseguir ese objetivo", dijo Flick.

La Copa de Europa es la espina clavada del técnico azulgrana que ha ganado dos Ligas españolas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey en los dos años que lleva en el banquillo azulgrana.