Destruyen más de 107 mil matas de marihuana en Las Cruces, Petén

Agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron y erradicaron 107 mil 852 matas de marihuana en Las Cruces, Petén.

La ubicación de la plantación se detectó en sectores montañosos de los caseríos Ixmucané y Los Aposentos, de dicho municipio.

La PNC contabilizó 107 mil 852 matas de marihuana en el área. (Foto: PNC/Soy502)

De acuerdo con las autoridades, el cultivo ilícito tendría un avalúo aproximado de Q53 millones 926 mil.

Las plantaciones fueron ubicadas durante operativos desarrollados en áreas de difícil acceso, como parte de las acciones de combate al narcotráfico y producción ilegal de drogas en el norte del país.

Tras el hallazgo, los agentes procedieron a la erradicación e incineración de las matas localizadas en ambos sectores.

Imágenes de la incineración de plantas de mariguana en Las Cruces, Petén. (Foto: PNC/Soy502)