El legionario Matt Evans lidera la victoria del LAFC II en la MLS Next Pro

Matt Evans firmó una actuación determinante en la MLS Next Pro al contribuir con un gol y una asistencia en el triunfo del LAFC II, consolidándose como una de las figuras ofensivas del equipo californiano.
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En la jornada dominical para nuestros jugadores en el extranjero, Matt Evans fue uno de los más destacados al marcar un gol y aportar una asistencia en la victoria 3-1 del LAFC II sobre el Real Monarchs.
El mediocampista nacional apareció al minuto 20 para igualar el marcador, luego de que el conjunto californiano comenzara perdiendo desde los primeros compases del encuentro.
Antes del descanso, Evans volvió a ser protagonista al asistir a Jude Terry en la jugada que significó la ventaja parcial para el cuadro angelino, que terminó sellando el triunfo en la segunda mitad.
Así fue el gol de Evans que igualó el marcador ante el Real Monarchs:
Lom no consiguió marcar
Por otro lado, Darwin Lom tuvo participación con The Strongest en el empate sin goles frente al Real Potosí por la liga boliviana. El delantero guastatoyano arrancó como titular y salió sustituido al minuto 76.
A pesar del empate, el conjunto aurinegro continúa invicto en el campeonato y ocupa la segunda posición con 14 puntos, los mismos que Always Ready, líder del torneo por diferencia de goles.