Trump dice que propuesta de Irán para terminar la guerra es "totalmente inaceptable"

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La breve declaración de Trump se produce después de que Irán presentara hoy su respuesta a la propuesta de EE.UU.

Este domingo 10 de mayo, el presidente Donald Trump rechazó la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Por medio de su red Truth Social expresó: "Acabo de leer la respuesta de los llamados "representantes" de Irán. No me gusta. TOTALMENTE INACEPTABLE."

Esta declaración se da a conocer luego que Irán presentara su respuesta a la propuesta de EE.UU. para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico.

Si bien, se desconocen los detalles de dicha propuesta, esta incluye el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Ormuz si EE.UU. cumple con algunos "compromisos".

La tensión entre Irán y Estados Unidos sigue incrementando, afectando la economía. (Foto: AFP)

Según un alto funcionario estadounidense, Trump presionará al presidente chino, Xi Jinping, sobre la cuestión de Irán cuando visite Pekín la próxima semana. China es un comprador masivo de petróleo iraní.

En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo en una entrevista divulgada este domingo que la guerra con Irán "no ha terminado".

Las propuestas de tregua se ven en complicaciones debido a negaciones de ambas partes ante los requerimientos presentados. (Foto: AFP)

En la jornada, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió a Estados Unidos contra cualquier ataque a embarcaciones en las aguas del Golfo y afirmó que la moderación de Irán llegó a su fin.

"Nuestra moderación ha terminado a partir de hoy. Cualquier ataque contra nuestras embarcaciones desencadenará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra los buques y bases estadounidenses", escribió Rezaei en X.

*Con información de AFP