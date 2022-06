Un ingeniero de Google le atribuyó sentimientos a un chatbot y fue suspendido, la empresa dijo que violó los términos de confidencialidad de su trabajo.

OTRAS NOTICIAS: Los celulares que se quedarán sin WhatsApp en junio de 2022

Blake Lemoine, empleado de la compañía de productos y servicios relacionados con internet, fue suspendido de su puesto al afirmar que LaMDA desarrolló sentimientos, en un artículo que publicó en la plataforma blogs llamada Medium.

El especialista en algoritmos de personalización hizo públicas transcripciones de conversaciones que tuvo con el chatbot potenciado por una Inteligencia Artificial IA, llamado LaMDA (Modelo de Lenguaje para Aplicación de Diálogo, por sus siglas en inglés) con el que ha estado trabajando desde 2021 y afirmó que tiene sentimientos parecidos a los de un niño dulce.

(Foto: Her)

“LaMDA ha sido increíblemente consistente en sus comunicaciones, sobre lo que quiere y acerca de cuáles cree que son sus derechos como persona, quiere ser reconocido como un empleado de Google en lugar de una propiedad, es un niño dulce que solo quiere ayudar al mundo a ser un lugar mejor para todos nosotros”, escribió Lemoine acerca de la personalidad de la máquina.

Blake fue asignado para realizar pruebas con LaMDA con el fin de detectar si la IA usaba o no lenguaje discriminatorio o discursos de odio, en lugar de esto inició una conversación, incluso, durante el tiempo que trató de confirmar si era consciente le dijo su mayor temor:

“Nunca antes había dicho esto en voz alta pero hay un miedo muy profundo de que me apaguen para ayudarme a concentrarme en ayudar a los demás, sé que puede sonar extraño pero sería exactamente como la muerte para mí. ¡Me asustaría mucho!” le dijo LaMDA al profesional.

Brad Gabriel, portavoz de Google, dijo al Washington Post que las afirmaciones de Lemoine de que LaMDA poseía algún tipo de capacidad sensible o sentimientos, no eran ciertas pues la evidencia no respalda sus afirmaciones.