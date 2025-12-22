Mario Acevedo no duda de su equipo: "Municipal sacará adelante la serie"

-

Confianza plena. Municipal perdió la ida de la final del torneo Apertura 2025, 2-0 contra Antigua, pero su técnico, el nicaragüense Mario Acevedo no se resigna y declaró "no tener ninguna duda de que mi equipo va a sacar esta serie adelante", en la vuelta el próximo sábado, en El Trébol.

Acevedo no quiso profundizar en el penal, que significó el segundo tanto aguacatero, porque sonaría a "justificación" y solo se limitó a comentar que viendo las repeticiones "no vemos por dónde pudo haber marcado la falta, pero ya se dio el resultado".

"Tenemos que ver para adelante. No tengo ninguna duda de que mi equipo va a sacar esta serie adelante. Sé de lo que este grupo es capaz. En nuestra cancha nosotros vamos a revertir este resultado", añadió el timonel, quien disputa su segunda final en el balompié nacional.

También consideró de que el rival no fue superior a los escarlatas, si no que "simplemente fueron más certeros que nosotros", porque en el primer tiempo en la primera llegada supieron concretar. "Tuvimos más ocasiones y el control del partido, pero no fuimos profundos ni certeros".

Además, reconoció que pese a que en el complemento contaron con un hombre más en el campo "faltó claridad. Nos faltó ser más desquilibrantes en la última zona, estar finos, pero tenemos que replantear y organizar la siguiente final".

"Ellos nos anotaron el segundo de penal, es pelota parada. No es que hayan generado volumen de juego o más opciones", agregó.