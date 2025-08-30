Versión Impresa
Gordon Ramsay se somete a cirugía para enfrentar el cáncer

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
30 de agosto de 2025, 14:55
Gordon Ramsay revela que fue operado por un carcinoma basocelular. (Foto: X)

Ramsay resalta la importancia de usar protector solar diariamente.

El chef británico y estrella de la televisión ha sorprendido a sus seguidores al publicar fotografías en las que aparece con una cicatriz en la parte de atrás de la oreja.

El chef sorprendió al mostrar la cicatriz detrás de su oreja. (Foto: X)
Gordon Ramsay tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia para extirpar un carcinoma de células basales, un tipo de cáncer de piel que le fue detectado a tiempo.

El diagnóstico temprano fue clave para su pronta recuperación. (Foto: X)
"Agradecido por el increíble equipo de The Skin Associates y su rápido trabajo reactivo en la eliminación de este carcinoma basocelular", comenta Ramsay en la publicación.

"Por favor, no olvides tu protector solar este fin de semana. ¡Te prometo que no es un lifting facial!", añade Gordon, incitando a sus fanáticos a protegerse de los rayos ultravioleta (UV) que emite el sol.

