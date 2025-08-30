Gordon Ramsay se somete a cirugía para enfrentar el cáncer

Ramsay resalta la importancia de usar protector solar diariamente.
PODRÍA INTERESARTE: Actor guatemalteco, Carlos Guerrero, brilla en la serie "Velvet"
El chef británico y estrella de la televisión ha sorprendido a sus seguidores al publicar fotografías en las que aparece con una cicatriz en la parte de atrás de la oreja.
LEE: Abren la cápsula del tiempo de la princesa Diana
Gordon Ramsay tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia para extirpar un carcinoma de células basales, un tipo de cáncer de piel que le fue detectado a tiempo.
"Agradecido por el increíble equipo de The Skin Associates y su rápido trabajo reactivo en la eliminación de este carcinoma basocelular", comenta Ramsay en la publicación.
"Por favor, no olvides tu protector solar este fin de semana. ¡Te prometo que no es un lifting facial!", añade Gordon, incitando a sus fanáticos a protegerse de los rayos ultravioleta (UV) que emite el sol.